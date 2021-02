In una sua intervista al settimanale Oggi, Amadeus ha svelato un retroscena del suo passato davvero drammatico: confessione ‘choc’.

È uno dei più grandi conduttori di sempre, Amadeus. Tra pochissime settimane al timone, per la sua seconda volta consecutiva, del Festival di Sanremo, il simpaticissimo Sebastiani decanta di un successo davvero clamoroso. Quello che, però, in pochissimi sanno è che, quando era soltanto un bambino, il buon Amadeus ha vissuto un momento davvero difficilissimo. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio in merito a questo è stato proprio il diretto interessato. In una sua intervista al settimanale ‘Oggi’, la colonna portante del famoso gioco ‘I Soliti Ignoti’ ha svelato un vero e proprio retroscena drammatico del suo passato. ‘Tra la vita e la morte’, ha detto Amadeus per spiegare questo momento davvero difficile vissuto. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? E, soprattutto, cosa è stato costretto a vivere? Scopriamo molto più da vicino le sue parole.

Amadeus, il drammatico retroscena del passato: una confessione ‘choc’

Sempre sorridente e pronta a far divertire il suo amato pubblico social, Amadeus ‘nasconde’ nel suo passato un vero e proprio retroscena drammatico. A raccontare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato in una sua intervista al settimanale ‘Oggi’. È proprio sulle pagine del settimanale che il futuro concorrente del Festival di Sanremo ha svelato di aver vissuto, da piccolo, un momento davvero difficile. ‘Tra la vita e la morte’, ha detto. Ecco, ma a cosa si riferisce esattamente? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, quando era soltanto un bambino, il conduttore televisivo sia stato colpito da un’infiammazione che ha colpito i reni. Comunemente chiamata nefrite, la malattia ha costretto il buon Sebastiani a trascorrere diversi mesi in ospedale. Un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, anche lui ricorda ancora adesso con estremo dolore. Anche perché, diciamoci la verità, quando si è piccoli bisogna soltanto pensare a divertirsi e a giocare. E non di certo bisognerebbe vivere questi momenti difficili. Siete d’accordo con noi?

Voi eravate a conoscenza di questo drammatico retroscena?