Amici, allievo minaccia di abbandonare il talent: cos’è successo

Un allievo della ventesima edizione di Amici minaccia di abbandonare il talent dopo una lite: ecco cos’è successo

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi entra nel vivo. Gli allievi, nel corso della puntata pomeridiana di sabato, hanno ricevuto la maglia per il serale. Quest’anno, infatti, i posti pare siano illimitati e decideranno solo i coach a chi assegnare la maglia per il tanto agognato serale. La strada, dunque, si fa sempre più dura e gli allievi dovranno mettercela tutta. Nel frattempo, però, sale la tensione in casetta e un allievo minaccia di abbandonare il talent show dopo una lite. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo.

Amici, allievo vuole lasciare il talent: cos’è successo

Sale la tensione nella casetta di Amici. Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio è stata mostrata una lite avvenuta tra due allievi della ventesima edizione. Dall’inizio dell’anno nella casetta sono nate alcune storie d’amore. Ad oggi le coppie già formatesi sembrano essere tre: Martina e Aka, Rosa e Deddy, Giulia e Sangiovanni. La prima, però, è sicuramente quella più tormentata. Martina e Aka sono spesso giunti a decretare la fine della loro storia d’amore, salvo poi ricredersi dopo qualche ora. Aka è totalmente ‘cotto’, mentre Martina sembrerebbe provare un’attrazione anche per il cantante Raffaele.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, Aka ha scritto una lettera a Martina, dichiarando di volerla portare a giugno a Napoli al concerto di Ultimo. La ballerina, però, non ha apprezzato il gesto del fidanzato, dichiarando di voler pensare al presente e al percorso nella scuola di Amici, più che al futuro. Aka ha reagito male e tra i due c’è stata una lite. Il cantante ha addirittura minacciato di voler abbandonare il talent show, salvo poi ricredersi. La loro storia d’amore è sicuramente discussa e tormentata e ha occupato gran parte dei daytime andati in onda in queste settimane sia su Canale 5 che Italia 1.