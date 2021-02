Anticipazioni Un posto al sole 17 Febbraio, Giulia si rende conto di essere stata da sempre vittima di bugie e raggiri: come reagirà?

Continuano a tenere il pubblico in suspense davanti al televisore le storie e le vicissitudini dei coinquilini di Palazzo Palladini e non solo. Il pubblico di Un Posto al sole dovrà aspettare stasera alle 20:35 per scoprire come avrà reagito Clara alla sorprendente proposta di Alberto. E se Michele Saviani riuscirà a riavere voce in capitolo alla sua radio dopo lo scontro con Silvia. Ma soprattutto come reagirà Giulia dopo le menzogne di Thea? Ma procediamo per ordine. Ecco le anticipazioni.

Un posto al Sole, anticipazioni di Mercoledì 17 Febbraio: cosa accadrà?

Cosa accadrà nella puntata di questa sera, Martedì 17 Febbraio, di Un Posto al Sole? Le anticipazioni sono piuttosto incredibili. Scopriamole. La carriera del caro Saviani sembra che stia cadendo a picco. Soprattutto, dopo la confessione di Silvia. Sappiam benissimo che, dopo l’intervista di quest’ultima infatti, Michele ha trovato dissensi non soltanto in famiglia, ma anche in radio. Dove, tra l’altro, a prendere voce, controllo e comando è Chiara. Ma non è affatto finita qui. Tra le storie impelagate dei personaggi di Un posto al sole, non migliora certo la situazione per la coppia in preda alla rottura formata da Alberto e Clara. Come abbiamo visto ieri, l’astuto Palladini si è giocato l’ultima carta per essere perdonato dalla madre di suo figlio. Eppure, la proposta, pur essendo quello che Clara desiderava da uno vita, non sembra di certo convincerla. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. La fatidica proposta è stata fatta solo dopo la scoperta del tradimento dell’ex rampollo di Palazzo Palaldini con Barbara. Malgrado alla ragazza tutto ciò che sta a cuore è la serenità del piccolo Federico, Clara questa volta sembra avere il coltello dalla parte del manico. Passiamo adesso a Giulia. Dopo l’agghiacciante scoperta che Emil è realmente l’aggressore di Silvia e che quest’ultima aveva ragione, la donna si rende conto di essere stata da sempre vittima di bugie e raggiri.

Nonostante il suo ruolo di buon samaritana, Giulia andrà su tutte le furie dopo aver preso atti di essere stata teatro di menzogne, mettendo in seria discussione tutto ciò per cui aveva lottato finora. Insomma, sembrerebbe essere una puntata davvero imperdibile, vero?