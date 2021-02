Antonella Clerici vittima di un forte spavento: è successo al termine della puntata di E’ Sempre Mezzogiorno, ieri martedì 16 febbraio.

Ieri, martedì 16 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di E’ Sempre Mezzogiorno. Trattandosi di ‘martedì grasso’, la messa in onda si è svolta in pieno tema Carnevale: Antonella Clerici ed i suoi compagni d’avventura si sono presentati travestiti. Ad attirare l’attenzione di tutti è stato il costume della conduttrice: vestita da principessa per l’occasione, ha regalato colori e allegria ai telespettatori che ogni giorno la seguono dalle proprie cucine. Fulvio Marino era Pulcinella, Cristina si è vestita da Colombina, mentre Lorenzo ha vestito i panni del dottor Balanzone. Ricette a tema e tanti colori nel programma in onda su Rai 1. C’è stato un momento però a fine puntata che ha spiazzato tutti, la Clerici in primis: non si aspettava affatto quello che poi è accaduto, proprio per questo si è presa un bello spavento! Ecco cosa è successo.

E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici: “Che spavento!”, è successo tutto in diretta

Ieri, martedì 16 febbraio, una nuova puntata di E’ Sempre Mezzogiorno si è conclusa con i fiocchi…e con un grosso spavento! La conduttrice Antonella Clerici non immaginava che, al momento della chiusura, sarebbe esplosa una pioggia di coriandoli colorati. Prima di dare la linea al TG 1, lo scoppio ha fatto prendere un grosso spavento alla conduttrice che con le mani al pezzo ha esclamato ‘Mammamia che spavento!’.

E’ stata una puntata incredibile quella andata in onda il giorno di Carnevale: la Clerici ha ringraziato il reparto costumi, il sarto Alessandro Valtorti, ed ha promesso al pubblico nuove sorprese. Tra menù, ricette a tema, il programma ha regalato ai telespettatori Rai intrattenimento, colori ed allegria.