Riuscite a capire chi è la magnifica bambina ritratta in questa foto insieme alla sua splendida mamma: è un’attrice famosissima!

Un’immagine dolcissima che ritrae una famosissima e talentuosa attrice da bambina, insieme alla sua mamma: riuscite a capire di chi si tratta? Con l’aiuto di qualche dritta siamo certi che riuscirete a svelare l’enigma. Iniziamo col dire che il suo talento spazia ed è straordinario: attrice, conduttrice, imitatrice, ha sempre dimostrato di poter ottenere un incredibile successo in qualsiasi campo. È originaria di Roma ed è cresciuta in una famiglia davvero eccezionale: sua nonna era una circense! L’abbiamo vista calcare il palco del Festival di Sanremo, l’abbiamo ascoltata cimentarsi in radio e ammirata sia in televisione che al cinema. Inoltre, si è dedicata anche al doppiaggio prestando la voce nel film del 2019 de “La Famiglia Addams”. Adesso la riconoscete?

Chi è questa splendida bambina, oggi famosissima, insieme alla sua mamma?

Aggiungiamo qualche piccolo dettaglio per chiarire ulteriormente le idee. È famosissima per le sue imitazioni eccezionali che l’hanno resa un volto amatissimo dal pubblico. Ha confessato, qualche tempo fa, che da ragazzina aveva una cotta per il grande Fiorello. Possiede un profilo Instagram ufficiale seguito da oltre cinquecentomila follower con cui si diverte ad interagire e con cui condivide video divertenti, immagini suggestive e attimi di vita. Si è dedicata anche al teatro e i suoi video raggiungono picchi di visualizzazioni eccezionali su youtube. Avete capito chi è? Si tratta della bellissima Virginia Raffaele! Nell’immagine che vi abbiamo fatto vedere era piccolissima, una dolcissima bambina insieme alla sua splendida mamma. Guardando con attenzione la foto potrete notare i magnifici occhioni che vanta ancora adesso. Eccola, invece, in uno scatto recente tratto dal suo profilo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

Ancora oggi Virginia Raffaele ha lo stesso sguardo intenso di quando era una tenera bambina. Avevate capito che la protagonista dello scatto era la celebre e talentuosa imitatrice? Del resto, osservando bene la foto, la somiglianza è davvero innegabile!