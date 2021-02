Belen Rodriguez mostra ai suoi fan il suo cambio look: sono rimasti tutti incantati dalla sua bellezza, guardiamo insieme come ha deciso di cambiare i suoi capelli!

Belen Rodriguez è al centro della cronaca rosa da anni ormai: le ultime sul suo conto sicuramente girano intorno alla sua nuova gravidanza. La showgirl e modella argentina è in dolce attesa: dall’unione tra lei ed il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, arriverà un bebé. Un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago? Nessuno conosce ancora il sesso del piccolo che la Rodriguez porta in grembo. L’amore con il suo nuovo fidanzato va a gonfie vele e proprio negli ultimi minuti la modella si è ripresa con un look totalmente inedito. Antonino, che di professione è un hair stylist, le aggiusta la sua nuova acconciatura: siete curiosi vero? Guardiamo insieme una nuova versione di Belen Rodriduez!

Belen Rodriguez cambia look a sorpresa: l’argentina si mostra così sui social

Riesce sempre a sorprendere tutti e non solo: Belen Rodriguez con un solo selfie riesce a far innamorare chiunque! Ci è riuscita anche pochi minuti fa pubblicando un video in cui si riprende con il suo nuovo look. La showgirl e modella argentina ha deciso di ‘seguire’ la tendenza lanciata da sua sorella e provare anche lei la frangetta! E’ davvero incantevole con il nuovo taglio che però nasconde un segreto! Guardate un po’ qui:

E’ splendida con la sua nuova acconciatura: Belen però ci ha tenuto a sottolineare che non sono i suoi capelli veri quelli che porta sulla fronte! “Sono delle clip” ha specificato: ha consigliato inoltre a chi non se la sente di tagliare, di fare una prova, proprio così come ha fatto lei! “Quando tua sorella fa tendenza” ha scritto la modella come testo nella sua IG story: perchè ha scritto così? Cecilia Rodriguez proprio nelle ultime settimane ha deciso di ‘darci un taglio’ e cambiare look!