Incredibile annuncio, è stato appena confermato: la celebre cantante si sposa, e l’ha rivelato con un meraviglioso post social.

E’ da poco arrivato questo annuncio che ha lasciato tutti senza parole. A quanto pare, è in arrivo la celebrazione di un meraviglioso matrimonio. La celebre cantante, ma anche attrice, modella, imprenditrice e stilista è pronta a convolare a nozze. A rivelarlo è stata proprio lei, con un post pubblicato sul suo profilo instagram, in cui attraverso un dolcissimo video è apparsa insieme al suo fidanzato, vestito di bianco, mentre erano intenti a scambiarsi un bacio pieno di amore e ovviamente di gioia. Ebbene, siete curiosi di scoprire chi convolerà presto a nozze? Resterete sbalorditi.

La celebre e amata cantante si sposa: è stato appena rivelato, con un meraviglioso annuncio social

A quanto pare, a breve ci sarà un nuovo meraviglioso matrimonio ad allietare questo 2021, da appena due mesi iniziato. Dopo giorni complicati, a causa dell’emergenza sanitaria che tutto il mondo sta vivendo, una notizia magnifica giunge inaspettatamente. Ebbene sì, lei, l’amatissima cantante, e non solo, si sposerà. Stiamo parlando della famosa Paris Hilton, la bellissima imprenditrice è pronta a convolare a nozze con Carter Reum. A quanto pare, la proposta di matrimonio è arrivata nel giorno del suo 40esimo compleanno, sorprendendo la stessa cantante, che ha voluto così riportare su instagram la notizia (com’è qui possibile vedere).

In questa occasione, Carter si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo, donandole un anello. E ovviamente, la bella Paris ha detto sì. L’annuncio del matrimonio ha destato non poca attenzione. Tutti i suoi migliaia di fan le hanno scritto messaggi di auguri per il lieto evento. La donna sui social è seguitissima, e proprio qui, ha mostrato più volte il suo forte amore per il fidanzato, apparendo insieme in numerosi scatti. “Quando trovi la tua anima gemella, lo senti. Io e il mio amore siamo stati insieme dal nostro primo appuntamento… Ho detto sì, sì sempre!”, ha scritto in didascalia la Hilton, mostrando tutta la sua emozione.