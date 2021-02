Sanremo 2021, Coma Cose: età, la loro storia e come si sono conosciuti

Coma Cose, ecco tutte le curiosità sul duo che partecipa al Festival di Sanremo 2021: età, i loro nomi, la loro storia e come si sono conosciuti!

Il duo Coma Cose è uno dei partecipanti al Festival di Sanremo 2021: è composto da Fausto e Francesca. La coppia presenterà il brano Fiamme negli occhi: saranno per la prima volta in gara nello show più famoso d’Italia. “La canzone parla della nostra storia fatta di alti e bassi, siamo una coppia nella vita e nel lavoro. Ci piace l’idea di trasmettere l’idea che due persone si possono unire e fare qualcosa di bello insieme” hanno raccontato a Rai Play, nel video di presentazione. Ma chi sono i componenti di questo duo che parteciperà a Sanremo 2021? Vi sveliamo i dettagli sulla coppia, la loro età, la loro storia e soprattutto dei segreti: sapete come si sono conosciuti Fausto e Francesca?

Coma Cose, chi è il duo composto da Fausto e Francesca: età, la loro storia e come si sono conosciuti

I Coma Cose è un duo composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Lui è un cantautore di Brescia classe ’81 che prima di far nascere il progetto con la sua fidanzata aveva provato a farsi conoscere come Edipo. Quello di Francesca è un volto molto conosciuto per tutti gli amanti della musica elettronica: la donna è originaria di Pordenone ed ha 31 anni. Prima di dare vita ai Coma Cose, era conosciuta con il nome di California DJ. Dal loro incontro è nato il duo: come spiegato da Fausto, sono una coppia nella vita e nel lavoro. Si sono fatti conoscere pubblicando le loro canzoni sul loro canale Youtube: Cannibalismo, Golgota, Deserto, Jugoslavia hanno avuto un gran seguito! ‘Inverno ticinese’ è stato il loro primo EP che contiene tre pezzi in cui il duo mischia generi e stili: Coma Cose hanno conquistato molti fan del genere!

Sanremo 2021 Coma Cose, sapete come si sono conosciuti?

Tra le pagine del Corriere, circa due anni fa, il duo Coma Cose si è raccontato svelando retroscena inediti sulla loro storia lavorativa e privata. Fausto, prima del progetto con la sua attuale fidanzata, è stato vittima di un insuccesso: Edipo, un progetto solista, fu un vero e proprio flop. Così il bresciano si mise alla ricerca di un lavoro: lo trovò in un negozio, in Porta Ticinese (a Milano), e proprio lì lavorava Francesca. Così si sono conosciuti i due che in seguito si sono innamorati ed hanno deciso di dare vita ad un nuovo progetto lavorativo, insieme. I provini con le due voci insieme erano apprezzati.

Da dove nasce questo nome? Lo hanno raccontato sempre ai microfoni de Il Corriere: “Ironizza sulla fase di coma artistico e di vita che vivevamo. Cose lo abbiamo aggiunto a caso perché su Instagram Coma era già preso da un altro account” ha svelato la coppia. Su Instagram contano 105 mila follower: guardate questa immagine di loro due insieme!