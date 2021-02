Pier Ferdinando Casini, positivo al Covid, è ora ricoverato allo Spallanzani e non potrà votare per la fiducia al Governo.

Lo scorso venerdì aveva annunciato di essere stato contagiato dal Coronavirus. Pier Ferdinando Casini aveva spiegato che una ‘tosse fastidiosa’ ed un ‘malessere’ generale lo aveva insospettito sulla probabile positività. Nonostante il dispiacere di non poter votare la fiducia al Governo Draghi, il leader del gruppo parlamentare Centristi per l’Europa, aveva detto: “L’erba cattiva non muore mai”, cercando di sdrammatizzare e di restare ottimista. Inizialmente curato a casa, per prudenza ha preferito ricoverarsi allo Spallanzani di Roma per ricevere tutta l’assistenza possibile. “Sono ricoverato all’ospedale Spallanzani, sto decentemente ma sono qui perché ho il Covid”, ha annunciato. “Ce l’ha anche mia figlia, appena ho sentito la tosse ho fatto il tampone, questa è una malattia subdola. La più preoccupata è mia madre che a 94 anni si preoccupa ancora per il suo bambino” aveva raccontato. Ma in che condizioni si trova ora?

Casini ricoverato, l’augurio del presidente del Senato

La notizia del ricovero del senatore arriva proprio oggi, giorno in cui il Covid si è portato via il celebre doppiatore Claudio Sorrentino. Casini sarà quindi assente in Aula e non potrà partecipare al voto di fiducia, ma non manca di certo la massima vicinanza da parte dei colleghi. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati gli ha rivolto un saluto: “Vorrei augurare, interpretando ritengo il sentimento di tutti i senatori, a Pier Ferdinando Casini una pronta guarigione visto che non potrà partecipare ai lavori perché in ospedale”. Pronta la risposta del senatore che ha ringraziato tramite la sua pagina ufficiale di Facebook. “Ringrazio la Presidente Elisabetta Casellati ed i colleghi: a loro e al governo del prof. Draghi, buon lavoro!”, ha scritto in un post che è stato sommerso di like e commenti.

Questa assenza in Aula non andrà comunque ad intaccare l’esistenza del nuovo Governo, sostenuto da tutti tranne che dal partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.