Elettra Lamborghini pubblica sui social uno scatto in cucina e gli occhi sono tutti su di lei: un dettaglio non passa inosservato

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite in Italia e nel mondo. Il suo successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem, divenuto subito una hit mondiale. La Lamborghini è divenuta poi un personaggio televisivo, partecipando ad alcuni programmi, girati soprattutto in altri paesi. Il suo primo album si intitola Tweerking Queen ed ha avuto un discreto successo nel nostro paese. La Lamborghini ha preso poi parte alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). La nipote di Ferruccio Lamborghini è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di sei milioni di seguaci. I suoi fan provengono da ogni parte del mondo, dato che il successo non si esaurisce in Italia. Molti fan, infatti, provengono dalla Spagna e dall’America Latina.

Elettra Lamborghini, scatto in cucina: il dettaglio che non passa inosservato

Questa mattina, Elettra Lamborghini ha pubblicato uno scatto in cucina. La nota cantante ha preparato la colazione per sé e per suo marito, il dj Afrojack. La Lamborghini, con la sua solita simpatia, ha pubblicato una foto in costume con in mano un coltello da cucina. La cantante ha preparato una ricca e nutriente colazione. Lo scatto è stato sicuramente visualizzato da tutti i suoi seguaci, ma gli occhi, più che sulla colazione, erano su di lei. Un dettaglio, infatti, non è assolutamente passato inosservato. La Lamborghini ha messo in mostra un fisico da urlo, scolpito. Pochi personaggi del mondo dello spettacolo possono contare su un fisico come quello della Lamborghini. Elettra ci tiene molto alla sua forma fisica, non a caso ieri ha finito di allenarsi a tarda notte.

Presto, la Lamborghini potrebbe mettere in mostra il suo fisico sull’Isola dei Famosi. Secondo un’indiscrezione, infatti, la cantante potrebbe essere una delle nuove concorrenti della prossima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Una notizia da urlo che farà felici sicuramente tutti i fan della Lamborghini.