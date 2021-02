Conoscete la vita privata del famoso conduttore televisivo, Enrico Papi? Vi sveliamo chi è sua moglie, ecco tutte le info di cui avete bisogno!

Enrico Papi è un famosissimo conduttore ed autore televisivo: è stato al timone di trasmissioni amate e seguite in Italia come Sarabanda, Matricole&Meteore, La pupa e il secchione, La ruota della Fortuna. Conduce dal 2017 Guess My Age su TV8, e dal 2020 anche Name That Tune – Indovina la canzone. La sua carriera è ben nota a tutti, ma conoscete la sua vita privata? E’ nato a Roma nel 1965: appassionato di teatro sin da bambino, si è anche dilettato in alcune rappresentazioni partecipando ad alcuni Festival nazionali. Sapete chi è sua moglie? Enrico Papi nel 1998 ha sposato Raffaella Schifino e dalla loro unione sono nati Rebecca, nel 2000, e Jacopo, nel 2008. Conosciamo meglio la moglie del famoso conduttore!

Enrico Papi, vita privata: sapete chi ha sposato più di 20 anni fa?

Raffaella Schifino è la moglie del noto conduttore televisivo, Enrico Papi. La coppia si è sposata nel 1998 e dalla loro unione sono nati Rebecca e Jacopo. Parliamo di una donna molto riservata, infatti sul suo conto non abbiamo molte informazioni: dalle immagini che li ritraggono insieme sappiamo che è una bellissima donna, dai lunghi capelli biondi. La coppia, dopo la nascita del secondo figlio, si è trasferita a Miami, negli Stati Uniti: nei periodi di inattività televisiva, Enrico Papi si trasferisce lì con la sua famiglia, nella loro seconda residenza.

Raffaella su Instagram si chiama ‘Papiraffaella’ ed è solita condividere scatti di sè, del suo quotidiano insieme ad amici e famiglia. Guardate questo selfie insieme al marito Enrico:

Diversi anni fa la famiglia Papi si è ritrovata a vivere un episodio davvero incredibile: il conduttore raccontò al settimanale Gente di aver vissuto attimi di panico. Lui era in Italia per lavoro quando la sua famiglia a Miami si è ritrovata in allarme per l’uragano Irma. “Sono abituato a risolvere i problemi della mia famiglia nella vita quotidiana. Certo, in quell’inferno la tensione era tanta, è stato massacrante ma anche dall’altra parte del globo sono riuscito a coordinare la loro evacuazione. Fortuna che, prima che io partissi, con Raffaella avevamo fatto il pieno di carburante all’auto” aveva raccontato il famoso volto televisivo. Per fortuna sua moglie ed i figli fecero in fretta le valige e partirono subito in auto per allontanarsi dalla città.