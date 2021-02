Enzo Decaro, spunta un retroscena davvero inaspettato: siamo sicuri che non avreste mai pensato ad una cosa del genere, i dettagli.

È uno dei più grandi attori di sempre, Enzo Decaro. Attualmente in onda su Canale 5 con le repliche de ‘L’Amore strappato’, la miniserie televisiva interpretata con Sabrina Ferilli, l’attore napoletano è, senza alcun dubbio, uno dei più grandi artisti di questo mondo. Il suo debutto in scena è avvenuto tantissimi anni fa insieme a due grandi artisti napoletani: Lello Arena e Massimo Troisi. E da quel momento non si è mai più fermata. Attore principalmente di teatro, ma anche di film e serie televisive, il buon Decaro decanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma sapete che, in una sua intervista a ‘Famiglia Cristiana’, risalente al 2017, Enzo Decaro ha raccontato un inedito retroscena sul suo conto? Si, avete letto proprio bene: alle pagine del noto settimanale, l’attore napoletano ha raccontato qualcosa davvero di impensabile. E, soprattutto, qualcosa che voi non avreste mai detto. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo: resterete davvero sbalorditi quando scoprirete a che cosa facciamo riferimento.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Enzo Decaro, spunta un retroscena davvero inaspettato: non l’avreste mai immaginato

L’abbiamo visto recitare in tutte le stagioni della famosissima serie televisiva ‘Provaci ancora Prof’, in tantissime altre fiction, spettacoli teatrali e film cinematografici. Da come si può chiaramente comprendere quindi, Enzo Decaro è un vero e proprio artista a trecentosessanta gradi. Ecco, ma sapete che, in una recente intervista a ‘Famiglia Cristiana’, l’attore napoletano ha svelato un retroscena davvero inedito sul suo conto? Si, è proprio così! Il suo percorso nel mondo della recitazione, come dicevamo precedentemente, è iniziato davvero giovanissimo. In compagnia di Lello Arena e Massimo Troisi, il buon Decaro ha mosso i primi passi nel mondo del teatro. Ecco, ma vi siete mai chiesti se avesse avuto un Piano B? O, per meglio dire, vi siete mai chiesto cosa avrebbe voluto fare il buon Decaro se non fosse diventato un attore pluri apprezzato? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme le sue parole. ‘Avrei risposto astronauta’, risponde l’attore napoletano alla domanda riguardante il suo passato. E, soprattutto, che fa chiarezza su cosa avrebbe risposto a chi gli chiedeva, anni fa, cosa avrebbe voluto fare da grande. Insomma, un vero e proprio retroscena davvero inaspettato, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, nessuno di noi avrebbe mai detto.

Voi avreste mai pensato ad una cosa del genere? Una cosa è certa, però: per fortuna che Enzo Decaro ha intrapreso la carriera da attore. Siete d’accordo?