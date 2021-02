Gabibbo, chi si nasconde dentro il celebre pupazzo di Striscia la Notizia: spunta un inaspettato retroscena, nessuno lo sapeva.

La sua notorietà è oggi immensa, tutti sono affascinati dal grande pupazzo di Striscia La Notizia, ovvero il Gabibbo. Si tratta di un personaggio comico ideato da Antonio Ricci, che è apparso, e che ancora oggi, appare in diverse trasmissioni televisive di Ricci, in onda su canale 5. Le sue caratteristiche non possono certamente passare inosservate, un pupazzo completamente rosso, con un abbigliamento molto particolare. Questo amatissimo personaggio compare per la prima volta nel noto tg satirico il 1 ottobre del 1990, dove veste il ruolo di ‘inviato’; da molti anni, infatti, il servizio per le segnalazioni da lui portate avanti porta il nome di ‘S.O.S Gabibbo’. Ebbene, oggi, come abbiamo già affermato, è famosissimo, e soprattutto davvero molto amato, ma sapete chi si nasconde dentro il celebre pupazzo? Spunta un incredibile retroscena.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Gabibbo, chi è l’amatissimo pupazzo di Striscia La Notizia: non tutti conoscono questo retroscena

Lo vediamo nella seguitissima trasmissione Striscia La Notizia, cimentarsi in balli e canti insieme alle due bellissime veline presenti, il Gabibbo, continua a distanza di anni, a conquistare il pubblico, che lo segue con molta costanza. Arrivato nel noto tg satirico come inviato, nel 1990, inizialmente, aveva il compito di raccogliere informazioni su situazioni ingiuste che venivano denunciate dai telespettatori. Oggi, come abbiamo espresso in precedenza, è davvero conosciutissimo, amato da grandi e piccini, nonostante il suo aspetto, alquanto particolare. Ebbene, sapete chi si nasconde dentro il celebre pupazzo? Come sappiamo, è stato animato dal mitico mimo Gero Caldarelli dal 1990 al 2017. Purtroppo, quest’ultimo è venuto a mancare, e al suo posto vi è attualmente Rocco Gaudimonte. Ma non tutti sanno un inaspettato retroscena. infatti, da sempre il Gabibbo viene doppiato dalla voce di Lorenzo Beccati, ne eravate a conoscenza?

Ebbene sì, al suo interno è presente il grande Gaudimonte, ma la voce non è sua. Il rosso pupazzo è oggi tanto apprezzato, con le sue performance è in grado di arricchire la puntata, portando profondi sorrisi e forti risate. Come non amare il mitico Gabibbo, sempre pronto a conquistare il pubblico con il suo immenso umorismo. Grazie a Striscia la Notizia la sua notorietà è oggi incredibile!