Finalmente le due concorrenti del GF VIP hanno messo un punto alle loro incomprensioni: nella Casa più spiata d’Italia si sono lasciate andare ad un caloroso abbraccio.

L’atmosfera nella Casa più spiata d’Italia è sempre piuttosto calda: ogni giorno c’è un argomento da affrontare ed i Vipponi non smettono mai di stupirci! L’argomento più chiacchierato degli ultimi giorni riguarda, senza dubbio, la love story che sta nascendo tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due concorrenti si stanno scambiando sempre più tenerezze: a quanto pare sta nascendo qualcosa di davvero magico tra loro! A storcere il naso è stata Dayane Mello che non ha buttato giù questo nuovo flirt. La modella brasiliana ha anche rimproverato la sua amica per aver nominato Giulia Salemi nella puntata di lunedì 15 febbraio, seppur reputandola amica. Sembrava si fosse spaccato in due il rapporto tra le Rosmello: l’allontanamento drastico e le parole forti che si sono scambiate ieri non davano spazio a troppi dubbi. Ma il loro amore è troppo grande per essere fermato da un piccolo screzio: guardate cosa è successo ieri sera tra le due concorrenti, protagoniste di questa edizione del Grande Fratello VIP!

GF VIP, caloroso abbraccio in cucina: il gesto che tutti aspettavano

Nella Casa del GF VIP trionfa di nuovo l’amore tra le due concorrenti. Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sono lasciate andare in cucina ad un abbraccio riconciliatore molto appassionato: “Ci sarò sempre, al di là di questo gioco, perchè ti voglio bene” ha detto Rosalinda. “Io voglio che tu sia felice. Goditi questo momento, non farlo rovinare da nessuno” ha replicato la Mello alla sua amica. E’ stato un momento molto dolce: le due concorrenti negli ultimi giorni sembravano allontanarsi sempre di più. E’ capitato altre volte che le Rosmello litigassero, anche in maniera pesante: entrambe però sono sempre tornate ad abbracciarsi e quindi a riconciliarsi.

Trionfa così l’amore nella Casa del GF VIP: proprio negli ultimi giorni abbiamo assistito anche al chiarimento tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.