Secondo TvBlog, al GF Vip assisteremo prossimamente ad un clamoroso abbandono: sarebbe proprio lei a dover abbandonare il programma.

Prossimamente al GF Vip potrebbe esserci un clamoroso abbandono. L’indiscrezione lanciata da TvBlog ha davvero dell’incredibile: secondo quanto trapelato dal suddetto sito, il cast del programma dovrà fare a meno di uno dei personaggi più discussi e divisivi dell’intera storia del reality. Stiamo parlando di Antonella Elia, opinionista insieme al cantante Pupo. Dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione del GF Vip, l’ex valletta di Corrado e Mike Bongiorno era stata fortemente voluta da Alfonso Signorini per il carattere forte e deciso mostrato come concorrente. Se fosse fondata la voce lanciata da TvBlog, quando si verificherebbe questo abbandono? Vi sveliamo tutto nel dettaglio.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

GF Vip, Antonella Elia fuori dal format? Quando potrebbe accadere

Durante un ask con i follower su Instagram, un utente ha chiesto se ritroveremo Antonella Elia come opinionista nella prossima edizione del reality. TvBlog ha rivelato che la Elia non ricoprirà più quel ruolo. Ciò dovrebbe accadere durante la prossima edizione del GF Vip, la sesta, che dovrebbe partire il prossimo autunno. Molti ricorderanno che più di una volta Antonella aveva fatto esternazioni su alcune concorrenti che non erano affatto piaciute in primis a Signorini e che avevano fatto insorgere il popolo del web. Come dimenticare i continui battibecchi con Elisabetta Gregoraci o i commenti sull’aspetto fisico a Samantha De Grenet? A sua volta anche Pupo è stato spesso criticato per le sue affermazioni, ultimi in ordine di tempo i commenti su Tommaso Zorzi. Ricordiamo che il cantante aveva definito l’influencer milanese ‘cinico, arrogante, cattivo’ e chi più ne ha più ne metta. Critiche ritenute inaccettabili da molti, tra cui Gaia, la sorella del gieffino, che non aveva nascosto sui social il suo disappunto per quanto detto dall’opinionista.

E voi da che parte state? Ritenete che Antonella abbia esagerato a volte o vi piacerebbe rivederla al GF Vip 6?