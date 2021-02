GF VIP, l’atmosfera si accende nella Casa più spiata d’Italia: riguarda la loro prima notte insieme, sentite cosa hanno chiesto alla neo coppia Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò!

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono ormai la nuova coppia del Grande Fratello VIP. Nonostante lei abbia una situazione da risolvere con il suo ‘compagno’ fuori, si sta vivendo a pieno questa esperienza, lasciandosi andare completamente. E’ iniziato tutto con un ‘bigliettino‘ prima che iniziassero scambi di intesa e di dolcezza: negli ultimi giorni non ci sono più dubbi, sono molto presi l’uno dall’altra. E proprio grazie a questo nuovo flirt, i concorrenti si divertono a provocare la nuova coppia: ieri sera Tommaso Zorzi ha coinvolto Andrea e Rosalinda in un gioco particolare. Sentite cosa è successo.

GF VIP, “Per la prima notte insieme vorrei…”: l’atmosfera in Casa si fa bollente

Nella Casa del GF VIP, ieri martedì 16 febbraio, i Vipponi hanno fatto un gioco divertente che ha messo in imbarazzo Rosalinda ed Andrea! Ma in cosa consisteva il gioco? Ognuno dei presenti doveva fare una domanda a Rosalinda ed Andrea: Stefania a Zenga ha chiesto come prima cosa dove vorrebbe portare Rosalinda una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Lui ha ammesso che gli piacerebbe organizzare un weekend romantico in un centro benessere. L’atmosfera si è fatta piccante quando Dayane è andata dritto al punto ed ha chiesto ad Andrea che intimo vorrebbe vedere indosso l’attrice nella loro prima notte insieme. “In generale, il mio intimo preferito è nero“ ha risposto il figlio dell’ex portiere.

Arrivato il momento di Pierpaolo, è arrivata questa domanda per Rosalinda: “Andrea ti ha colpito dal primo giorno che è entrato?”, un ‘no’ è stata la risposta secca dell’attrice, concorrente del GF VIP. Conoscendo il suo inquilino ha scoperto di provare qualcosa: tra loro nascerà un vero amore? Ricordiamo che questa è la seconda coppia che nasce nella Casa: la prima nata è quella composta da Pierpaolo e Giulia!