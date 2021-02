Jane Alexander con un post su instagram esprime il dolore per la prematura scomparsa del suo amato papà: “Mi manca averti vicino”.

Non ci sono parole per descrivere il talento e la bellezza di Jane Alexander, attrice di grande fama. Di origini nobili, inizia la sua carriera lavorando come modella, fino al suo esordio sul grande schermo nel 1993 nel film Le donne non vogliono più. Da quel momento continuano i suoi lavori in campo cinematografico. La ricorderemo certamente, nella famosissima fiction Elisa Di Rivombrosa, dove ha interpretato la marchesa Lucrezia. La sua interpretazione è arrivata dritta al cuore dei telespettatori, bella e prorompente, ha incarnato il personaggio con un incredibile vigore, immergendo completamente i telespettatori nelle vicende che contornavano il contesto. Nel corso di questi anni ha raggiunto un grande successo, e oggi la sua notorietà è straordinaria. Jane Alexander, proprio per questo, anche sui social, è seguitissima. Qui, condivide spesso immagini che riguardano il suo lavoro o anche la sua vita privata. Da qualche ora, un post ha colpito per la profonda commozione espressa, e per aver manifestato il dolore provato. “Mi manca averti vicino”, ha scritto in didascalia.

Il dolore dell’attrice Jane Alexander: “Mi manchi averti vicino”, un post da brividi

Jane Alexander, come abbiamo espresso, è un’attrice, e anche conduttrice, dal talento tanto forte quanto passionale. La sua carriera ha avuto un’esplosione incredibile; le sue interpretazioni hanno sempre conquistato il pubblico, e ogni volta ha dimostrato di poter trasmettere attraverso i suoi personaggi il mondo che stava rappresentando. Come abbiamo anticipato, sui social è seguitissima, e proprio qui, da qualche ora, ha pubblicato uno scatto in cui ha voluto riportare sotto, in didascalia, i sentimenti e le sensazioni provate, in un giorno importante, abbracciando con amore il suo amato papà, scomparso, come lei ha scritto, 17 anni fa: “Ti faccio ancora gli auguri, papà. Ormai dovrebbe fare meno male, invece il giorno del tuo compleanno, continua a fare male più del 1 febbraio, giorno in cui te ne sei andato 17 anni fa. Tu eri buono, con tutti. Mi manca averti vicino, sapere di poterti parlare, raccontare le mie cose come ho sempre fatto. Mi manca tutto“, ha scritto la bella attrice.

Così, Jane Alexander ha voluto fare gli auguri nel giorno del suo compleanno, al suo caro padre, scomparso. Le sue parole hanno manifestato pienamente l’amore verso di lui, e la mancanza dovuta per la sua perdita.