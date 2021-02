L’Isola dei Famosi, è appena arrivata la magnifica notizia che fa esplodere di gioia i fan: sarà lei l’opinionista del reality, che sorpresa!

Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Alla conduzione ci sarà la splendida Ilary Blasi: il cast dei concorrenti non è ancora stato reso pubblico in maniera ufficiale ma i nomi dei papabili protagonisti circolano già da un bel po’! Non è ancora chiaro quando andrà in onda la prima puntata del reality ma quel che è certo è che i telespettatori non vedono l’ora di seguire le avventure dei nuovi naufraghi. Chi di loro è già pronto ad allontanarsi dalle comodità del nido casalingo ed iniziare una dura e coraggiosa avventura? I fan del programma sono troppo curiosi di sapere con certezza chi farà parte di questa nuova edizione: è arrivata una notizia davvero incredibile che riguarda l’opinionista del reality. Nessuno se l’aspettava ed invece sarà proprio lei!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

L’Isola dei Famosi, magnifica notizia: farà parte del cast, la conferma appena arrivata

Arriva la conferma ufficiale da Tv Blog: Elettra Lamborghini sarà l’opinionista de L’Isola dei Famosi! Una sorpresa davvero incredibile per i fan del reality che vedranno la cantante in una veste del tutto inedita: quella di opinionista! Tv Blog lancia l’indiscrezione “Arrivano conferme per l’Isola dei famosi”, ed aggiunge: “Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, Massimiliano Rosolino ci sarà, ma nel ruolo di inviato ed è confermata anche Elettra Lamborghini”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TvBlog (@tvblog.it)

Dunque questa sarà un’edizione davvero incredibile ed inedita: Elettra non ha mai commentato le avventure dei concorrenti di un reality, per lei si tratta di una nuova esperienza! La simpatia, l’ironia e la bellezza di Elettra saranno le chiavi vincenti per il reality show condotto dall’incantevole Ilary Blasi!