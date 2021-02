Una forza della natura, eccezionale talento e grande schiettezza si combinano alla perfezione nella persona di Mara Maionchi: tripudio di dolcezza, spunta lo scatto tenerissimo, l’avreste riconosciuta?

Una donna eccezionale, una vera forza della natura in cui talento e schiettezza di mescolano alla perfezione. Mara Maionchi è un’artista, definirla in altri modi sarebbe riduttivo per la sua straordinaria carriera. Conduttrice, produttrice, talent scout, non c’è un ambito, tra quelli in cui si è cimentata, in cui non abbia ottenuto un immenso successo. Classe 1941, nata a Bologna, abbandona gli studi e decide di iniziare a lavorare. Prima di approdare alla discografia, quindi, si impegna in diverse aziende, da quella di spedizioni a quella specializzata in sistemi antincendio. Quando approda all’Ariston Records inizia la sua scalata verso il successo che la renderà uno dei volti più celebri del panorama artistico. Mamma e nonna, Mara Maionchi ha sempre mostrato una grande grinta, ma anche una profonda sensibilità: lo scatto tenerissimo, tripudio di dolcezza, l’avreste riconosciuta?

Mara Maionchi, lo scatto tenerissimo: l’avreste riconosciuta?

Siamo abituati a vederla sempre impeccabile, con gli immancabili occhiali pronti all’uso e i capelli biondissimi tagliati corti e dalla piega perfetta. Il sorriso di Mara Maionchi è abbagliante e i suoi splendidi occhi chiari sembrano possedere un fascino magnetico. Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, qualche tempo fa, la celebre produttrice ha voluto condividere uno scatto davvero inedito e tenerissimo che la riguarda. Un’immagine che la ritrae da piccolissima, quando era una bimba di pochi anni. Nella foto, Mara Maionchi tiene tra le mani un ombrellino, un sorriso radioso le colora il volto adorabile mentre fissa qualcosa all’orizzonte. Indossa un abitino adorabile e posa in modo dolce e buffissimo. Curiosi di vedere anche voi questo tripudio di tenerezza? Ecco lo scatto di cui stiamo parlando!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi)

Non trovate anche voi che fosse davvero una bambina adorabile? Un’immagine irresistibile e inedita della celebre artista. Avreste mai riconosciuto la talentuosa e simpaticissima Mara Maionchi in questa foto del passato?