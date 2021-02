In onda stasera su Canale 5 con “L’amore strappato”, Marco Falaguasta non è stato sempre un attore: non immaginereste mai cosa faceva prima.

Lo stiamo vedendo in queste settimane su Canale 5 nel ruolo di Luigi, fratello della protagonista Rosa, interpretata da Sabrina Ferilli, nella fiction L’amore strappato. Marco Falaguasta è un bravissimo attore romano di 50 anni, con un alle spalle una carriera di successo. Sposato nel 2004 con Alessia Latino, l’attore ha due figli, Gaia e ed Edoardo. Nel suo curriculum, teatro, cinema, fiction, regia e sceneggiatura, eppure Marco non è stato sempre un attore. Non tutti sanno infatti che la sua vita doveva essere indirizzata verso tutt’altra direzione. Scopriamo nel dettaglio che lavoro faceva il bravissimo Falaguasta prima di dedicarsi alla recitazione. Resterete sbalorditi.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Marco Falaguasta, dove l’abbiamo già visto e qual era il suo lavoro prima del successo

A soli 15 anni Marco inizia a lavorare come animatore nei villaggi turistici. Ha studiato teatro prima alla Scuola di Teatro Popolare e, in seguito, presso il laboratorio di recitazione di Beatrice Bracco. Marco ha anche dato vita ad una sua compagnia teatrale Bona la prima, nella quale svolge il ruolo di attore, regista e sceneggiatore. Nel 2003 debutta in tv: lo abbiamo infatti visto in importanti fiction come Distretto di polizia, Centovetrine, Incantesimo, I segreti di Borgo Larici e L’amore strappato. Per lui nel 2004 arriva anche il cinema con Due volte Natale, film per il quale è stato regista e sceneggiatore. Sportivo e abbastanza attivo sui social, è anche autore del libro ‘È facile smettere di sposarti se sai come farlo’, ispirato da una sua commedia teatrale. Oggi tiene corsi di recitazione e di comunicazione ed è direttore artistico del Teatro Testaccio. Quello che nessuno immaginerebbe è che Marco Falaguasta non ha scelto subito la strada per diventare attore. Ha infatti frequentato l’Università La Sapienza di Roma e si è laureato in Giurisprudenza diventando avvocato penalista. Proprio nello studio legale presso cui lavorava, conobbe nel 1996 la sua attuale moglie.

E voi conoscevate questo curioso retroscena sulla carriera di Marco?