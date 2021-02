Michele Morrone in ospedale fa preoccupare i fan: l’attore ha pubblicato un selfie ed ha fatto sapere di essersi sottoposto ad un intervento! Guardiamo insieme la foto!

Con ‘365 giorni’, Michele Morrone è diventato uno degli attori più amati ed apprezzati in Italia. Il classe ’90, in realtà, è entrato nel piccolo schermo molti anni fa. Ha recitato in Come un delfino 2, la miniserie televisiva con Raoul Bova, poi in Che Dio ci Aiuti 3, in Squadra Antimafia 6 e Provaci ancora Prof 6. E’ entrato a far parte dello show Ballando con le stelle, nel 2019 anche nel cast de Il Processo e de I Medici. Il successo internazionale però è arrivato con il film erotico 365 giorni, distribuito su Netlflix: Michele Morrone è diventato uno dei latin lover italiani. E’ stato anche al centro della cronaca rosa per un presunto flirt con Belen Rodriguez! Purtroppo, il Morrone si trova in ospedale: ha pubblicato un IG story che ha fatto preoccupare i fan!

Michele Morrone, lo scatto in ospedale preoccupa i fan: l’attore si è sottoposto ad un intervento

E’ stato sottoposto ad un piccolo intervento nelle ultime ore: Michele Morrone poco fa ha pubblicato nelle sue IG story un selfie di sé steso nel letto d’ospedale. “Piccola operazione ma sto bene” ha scritto in inglese l’attore come testo accompagnato da un cuore rosso. Nessuno conosce il motivo di tale operazione a cui si è sottoposto il Morrone ma il pollice alzato ed un sorriso accennato lasciano intuire che non è nulla di grave!

Nessuna donna a tenergli compagnia? Nell’agosto 2020 spuntava l’indiscrezione sulla nuova fiamma dell’attore che però, mantiene lontana dalle luci dei riflettori la sua vita privata. E’ proprio per questo motivo che non si conosce molto sulla sua situazione sentimentale attuale. Sul passato, si sa che nel 2014 ha sposato una stilista libanese, Rouba Saadeh, da cui ha avuto due figli, Marcus e Brando. I due sono divorziati.