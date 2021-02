Sembrerebbe proprio che il Principe Filippo sia finito in ospedale in seguito ad un malore: la notizia è appena arrivata.

Una vera e propria notizia clamorosa: stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il Principe Filippo sia stato ricoverato. Da quanto si legge su Fanpage.it, sembrerebbe che, attraverso una nota ufficiale, Buckingam Palace abbia informato del ricovero in via del tutto precauzionale del marito della Regina di Elisabetta. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che, da quanto si legge, sembrerebbe che il Duca di Edinburgo abbia avuto un malore. E che, immediatamente e prontamente, è stato trasportato in ospedale. Al momento, non sappiamo quali siano le sue condizioni, ci teniamo a specificarlo. Anche se, da come si può chiaramente comprendere, la popolazione britannica è seriamente preoccupata per le condizioni di salute del suo sovrano. Cerchiamo di capire qualche cosa in più nel minimo dettaglio.

Il Principe Filippo in ospedale, attimi di apprensione in Gran Bretagna: la notizia appena arrivata

Come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa sia esattamente successo e, soprattutto, di che natura sia il malore avvertito dal Principe Filippo. Fatto sta che, da come si legge chiaramente da Fanpage, sembrerebbe che il marito della Regina Elisabetta sia finito in ospedale. Da quanto si apprende, sembrerebbe che, attualmente, sia in buoni condizioni. E che il suo trasporto al più vicino nosocomio non sia avvenuto affatto con ambulanza o quant’altro, ma piuttosto con una semplice auto. E questo non fa altro che sottolineare quando il ricovero del Duca di Edinburgo sia davvero in via del tutto precauzionale. ‘Sua altezza il Duca di Edinburgo è stato ricoverato nel pomeriggio di martedì. Il ricovero rappresenta una misura precauzionale, su consiglio del medico in seguito a un malessere’, si legge sulla nota ufficiale diramata da Buckingam Palace. Sottolineando, inoltre, che il ricovero del Duca di Edinburgo si protrarrà per alcuni giorni.

Nulla di grave, a quanto pare. Anche perché, da come si legge su Fanpage.it, sembrerebbe che il Principe Filippo riesca a camminare tranquilla senza l’ausilio di terzi mezzi.