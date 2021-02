La riconoscete? In questa foto era ancora una bambina, oggi è la celebre cantante, dalla voce straordinaria.

In questa foto era ancora una bambina, ma già allora la sua passione era proprio la musica. La cantante presente nello scatto è oggi amata da un pubblico che non conosce confini. Ha voluto sorprendere i suoi follower con questo inaspettato post condiviso sul suo profilo instagram. Osservate bene, possiamo dire, che nonostante il tempo passato, non sembri affatto cambiata. Bella, solare e con quei suoi riccioli meravigliosi. E allora, avete capito di chi si tratta? Stiamo parlando proprio di lei.

Quanta bellezza! In questa foto era solo una bambina, oggi è una cantante amatissima

Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere immagini di quando erano solo dei bambini, o mostrandosi comunque con qualche anno in meno. Un modo non solo di tornare con la mente ad un tempo passato, che oggi, non può più tornare, ma anche per allietare i propri follower, che sono sempre più entusiasti di far parte di un momento vissuto dai propri vip preferiti. La bambina in questa foto è oggi un’artista incredibile, dal talento tanto forte quando passionale. La sua voce ha conquistato in questi anni tantissimi palchi, e numerose sono state le trasmissioni che hanno visto la sua presenza. Già dallo scatto mostrato è evidente il suo grande amore per la musica, quando ancora era piccolissima. “Pian piano imparavo e prendevo sicurezza, si può dire che ho passato più tempo della mia vita là sopra che sulla ‘terra ferma’“, ha riportato in didascalia. Ebbene, osservate bene, lo sguardo è proprio il suo, e anche la posizione delle braccia: riuscite a capire di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi! Nella foto che vi abbiamo mostrato sopra appare la bellissima ed eccezionale Fiorella Mannoia, l’avreste mai detto? Certo che sì!

Già allora, quando era solo una bambina, era lì, come nello scatto, nel suo immenso mondo, fatto di arte e di profondità. Una profondità che ha abbracciato in tutti questi anni il pubblico. E la sua voce, forte e possente, è un turbinio di emozioni: Fiorella è un vulcano di energia! Nell’immagine apparsa sul suo profilo instagram era solo una bambina, ma già era intenta ad incantare con il suo meraviglioso talento.