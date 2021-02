Dopo la sua ultima apparizione a Tu si que Vales, Sabrina Ferilli ritornerà in tv: è arrivata la notizia tanto attesa, cosa occorre sapere.

Sono passati pochissimi mesi da quando Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare di Tu si que Vales, ha fatto innamorare ancora di più per la sua immensa bellezza e spudorata simpatia. Con degli outfit sempre da urlo e le battute sempre pronte, l’attrice romana ha saputo regalare, insieme a Maria De Filippi e alla squadra fantastica dello show del Sabato sera, delle serata davvero incredibili. Ecco, ma sapete che, molto presto, la bella Ferilli ritornerà in tv? Si, avete letto proprio bene. Sebbene in queste ultime settimane Canale 5 sta riproponendo le repliche della miniserie televisiva ‘L’Amore strappato’, recitato insieme ad Enzo Decaro, sembrerebbe proprio che Sabrina ritornerà ad essere la colonna portante di una fiction studiata ‘ad hoc’ per lei. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, quale sarà la trama di questo nuovo progetto di cui l’attrice romana sarà la protagonista indiscussa. Volete davvero saperne di più? Ci pensiamo noi, state tranquilli!

Sabrina Ferilli in tv, arriva la notizia tanto attesa: la fiction studiata ‘ad hoc’ per lei

Carissimi sostenitori di Sabrina Ferilli, reggetevi forte: è in arrivo una splendida notizia. Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe proprio che, tra pochissimo tempo, l’attrice romana ritornerà in tv. E, soprattutto, ritornerà a vestire i panni di una donna coraggiosa per amore della sua unica figlia. Stando a quanto si apprende da SuperGuidaTv, sembrerebbe che il nuovo lavoro della bellissima Ferilli si intitolerà ‘Svegliati, amore mio’. E, da quanto si legge, farebbe parte di un trilogia studiata ‘ad hoc’ per lei da Ricky Tognazzi, inimitabile attore, e sua moglie Simona Izzo. Ecco, ma di che cosa andrà a parlare la serie televisiva. Sembrerebbe che, ancora una volta, si andrà a sottolineare il coraggio della donna. Ed, in particolare, di Nanà, interpretata dall’attrice romana. La donna, infatti, dopo aver scoperto la malattia di sua figlia, che l’ha costretta al coma, deciderà di andare a fondo. E, soprattutto, di scavare in quello che lei reputa essere il motivo della malattia della giovane. Ovvero, l’acciaieria dove sua figlia ha lavorato per tanti anni. Ovviamente, Sabrina Ferilli non sarà affatto da sola in questo lavoro. Ma, da quanto si legge, sarebbe affiancata da Francesco Arca, un uomo da sempre innamorato di Nanà. Ettore Bassi, nei panni di suo marito. Ed, infine, Francesco Venditti, un giornalista. Ecco, appurata la trama e i personaggi principali, siete curiosi di sapere quando andrà in onda la fiction? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che ad Aprile 2021, quindi tra pochissimi mesi, assisteremo a questo imperdibile appuntamento.

Noi non vediamo l’ora, voi?