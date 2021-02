Willie Peyote è uno dei giovanissimi cantante della kermesse di Sanremo 2021, ma cosa occorre sapete su di lui? Scopriamolo insieme.

È il momento che tanto aspettiamo dell’anno: l’inizio del Festival di Sanremo 2021. A distanza di poco più di un anno dalla messa in onda della settantesima edizione, del ‘caso’ Bugo e della vittoria di Diodato, la manifestazione musicale italiana si accinge a ritornare sul piccolo schermo. A partire, infatti, da Martedì 2 Marzo fino a Sabato dello stesso mese, Amadeus si appresta a regalare al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano cinque serate davvero imperdibili. Certo, sarà un’edizione ‘insolita’ da tutte le altre, data la mancanza del pubblico, ma senza alcun dubbio più che spettacolare. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi saranno i 26 Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo elencato i nomi di tutti gli artisti e li abbiamo abbinati al loro singolo. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? Come ogni anno, la Kermesse è composta da veri e propri veterani del Festival ed incredibili new entry. Tra questi, figura anche il nome di Willie Peyote. Siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui?

Chi è Willie Peyote, il giovane cantante di Sanremo 2021: biografia, laurea e fidanzata

Willie Peyote, quindi, sarà uno dei ventisei big in gara a Sanremo 2021. Sul palco dell’Ariston con la sua canzone ‘Mai dire mai (la Locura)’, il giovane rapper e cantautore italiano si accinge ad esibirsi, per la sua prima volta in assoluto, sul tanto famoso e ambito teatro. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Da dove viene? E, soprattutto, cosa occorre sapere? Nato a Torino il 28 Agosto del 1985, Guglielmo Bruno, questo è il suo vero nome, ha la musica nel sangue. Suo padre, infatti, è musicista. E lui, da piccolo, era solito seguirlo in tourneé. Nel 2004, dopo essersi avvicinato al genere rock e punk, fa il suo debutto nel mondo del rap. Fondando, quindi, un gruppo musicale. Questa esperienza, però, terminerà qualche anno dopo. Infatti, nel 2011, il buon Guglielmo pubblica il suo primo album da solista. Che, quindi, gli permette di entrate in questo mondo. E, soprattutto, di farsi conoscere. Nel 2013, inoltre, pubblica ‘Non è il mio genere, il genere umano’. Nel 2015, pubblica ‘Educazione Pubblica’. Un album che, da quanto si legge, è molto ‘intimo’. In quanto, parla di un periodo di vita particolarmente intenso. Ed, infine, nel 2017, esce il disco ‘Sindrome di Toret’. Ma non è affatto finita qui. Sia nel 2019 che nel 2020, Willie Peyote ha pubblicato diversi singoli di successo. A partire, quindi, ‘La tua futura ex moglie’, che anticipa anche il nuovo album ‘Iodegradabile’. Fino a ‘La depressione è un periodo dell’anno’. Ecco, una volta appurata la sua immensa carriera, cosa sappiamo della sua vita privata? Purtroppo, al momento nulla. Dal suo profilo Instagram, infatti, non siamo riusciti a carpire alcuna informazione utile. Sapete, però, che ha una laurea? Da quanto si legge su Agi.it, sembrerebbe che Willy Peyote sia laureato in Scienze Politiche.

Da dove nasce lo pseudonimo Willie Peyote? Il retroscena

Il suo vero nome è Guglielmo Bruno, come dicevamo precedentemente. Ecco, ma perché ha scelto proprio Willie Peyote come suo nome d’arte. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che abbia ripreso il coyote Wile del famoso cartone e l’abbiamo unito ad una pianta allucinogena.

Noi non vediamo l’ora di assistere alla sua esibizione sul palco, voi?