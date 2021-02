A distanza di qualche giorno dalla loro scelta nello studio di Uomini e Donne, Davide e Chiara sono sempre più innamorati: le immagini.

A distanza di qualche mese dalla scelta inaspettata ed improvvisa, ma soprattutto dettata dal cuore, di Jessica Antonini e l’abbandono di Gianluca De Matteis, è toccato al giovanissimo Davide Donadei fare la sua scelta. Iniziato il suo percorso a fine Agosto scorso, soltanto poco meno di un mese fa, il pugliese è riuscito a giungere ad una conclusione. E, soprattutto, ad aprire il suo cuore alla giovanissima Chiara Rabbi. Certo, come svelato dal diretto interessato nel ‘fatidico’ giorno, lui è andato ‘in crisi’ fino a qualche ora prima di entrare in studio. Eppure, una volta resosi conto del sentimento che provava per la corteggiatrice romana, non ha affatto potuto fare a meno di scegliere lei. Da quel momento, sono trascorse poche settimane. Eppure, i due piccioncini sembrerebbero essere più innamorati ed affiatati che mai. E ce lo testimoniano le rispettive dediche che entrambi, appena vista la messa in onda della puntata, hanno scritto sui loro canali social. Ma non solo. Ce lo confermano anche queste ultime Instagram Stories che Davide Donadei, qualche ora fa, ha condiviso sulla sua pagina social ufficiale. Scopriamo i dettagli.

Chiara e Davide sempre più uniti dopo la scelta: avete visto cos’è successo?

A distanza di pochissime settimane dalla scelta di Davide Donadei nello studio di Uomini e Donne, lui e Chiara Rabbi continuano ad essere sempre più uniti, innamorati e, soprattutto, inseparabili. Dopo aver trascorso alcuni giorni a Roma, città natale di lei, sembrerebbe che, qualche ora fa, l’ex tronista abbia deciso di portare la sua lei nella sua bella Puglia. E a renderlo noto, come dicevamo precedentemente, sono le ultime Instagram Stories, caricate sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa. Ebbene si. Chiara, dopo averla già conosciuto tramite videochiamata, è pronta a conoscere la mamma di Davide, suo fratello, gli amici ed, ovviamente, tutta la sua famiglia. Ecco, ma proprio a tal proposito, sapete che cosa ha organizzato l’ex tronista per questa prima presentazione? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le immagini sono davvero stupefacenti. Da quanto mostrato, sembrerebbe che Davide abbia allestito una sala con tutte le loro foto più belle. Rendendo, quindi, questo momento ancora più romantico e speciale. Ma non solo. A conclusione della serata, i due piccioncini si sono mostrati dietro ad una torta che suggella e celebra ancora di più il loro amore.

Insomma, un momento davvero incredibile e, soprattutto, super romantico. Che cosa ne pensate voi? Noi diciamo che sono davvero bellissimi insieme.