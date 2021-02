Uomini e Donne, ecco le anticipazioni di oggi 17 febbraio: sarà una puntata imperdibile! Per Maria de Filippi è scaduto ‘il tempo’ e chiederà al Cavaliere di fare la sua scelta.

Un nuovo appuntamento oggi, mercoledì 17 febbraio, è super atteso. A Uomini e Donne anche oggi non mancheranno sorprese e colpi di scena: il dating show più amato dagli italiani oggi vedrà una scelta! Una puntata imperdibile quella di oggi, mercoledì 17 febbraio, che vedrà come protagonista il Trono Over. Ricordiamo che quest’anno Maria De Filippi ha apportato diverse ‘modifiche’ al suo programma: ha deciso di unire i due Troni in un unico studio. Oggi però non ci sarà tempo, secondo le anticipazioni, per la giovane Sophie Codegoni ed i suoi corteggiatori Matteo e Giorgio. Lo studio oggi vedrà protagonista i due protagonisti assoluti del Trono Over: parliamo di Gemma e Maurizio. Siete curiosi di sapere cosa succederà oggi a Uomini e Donne? Vi sveliamo le anticipazioni!

Uomini e Donne, Anticipazioni 17 febbraio: Maria De Filippi lo mette alle strette, oggi la scelta

Sarà una puntata imperdibile quella che andrà in onda oggi, mercoledì 17 febbraio, di Uomini e Donne. Oggi in onda su Canale 5, alle 14.45, ci sarà la scelta di Maurizio, il Cavaliere conteso tra Gemma Galgani e Maria! Le anticipazioni rivelano che prima di tale scelta finale assisteremo a delle ‘esterne’.

Gemma trascorrerà del tempo, in una stanza, con Maurizio: la Dama proverà ad ammaliare il suo Cavaliere vestita in modo sensuale. L’uomo però si mostrerà freddo. Dopo Gemma Galgani, Maurizio trascorrerà del tempo anche con Maria: con la Dama appena nominata però sarà meno freddo e questo atteggiamento farà scoppiare alcune reazioni in studio. Arrivato il momento della scelta, Maurizio spiazzerà tutti: chiederà a Maria de Filippi ancora del tempo!

La puntata, secondo le anticipazioni, dovrebbe continuare con Nicola e Patrizia che racconteranno della loro conoscenza che sta proseguendo a gonfie vele. Per i nuovi tronisti ci saranno invece nuove ragazze che si sono presentate al programma per partecipare all’appuntamento al buio.