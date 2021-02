Uomini e Donne, scoppia una furiosa lite nello studio: urla e provocazioni, sfiorata la rissa. Ecco cosa è successo nella registrazione del 16 febbraio.

Le anticipazioni di Uomini e Donne lanciate da Il Vicolo delle News preparano il pubblico al ‘ciclone Samantha‘. La nuova tronista si sta rendendo protagonista del dating show visto il suo carattere forte: la giovane è molto sincera e schietta, a quanto pare non ha mai paura di dire ciò che pensa. Così ha dimostrato nella puntata registra ieri, martedì 16 febbraio: Samantha ha espresso la sua opinione su uno dei Cavalieri del Trono Over, quasi un veterano del programma. Quest’ultimo non ha gradito ed ha fatto scoppiare una lite: quello che è successo subito dopo ha lasciato tutti spiazzati. Vi anticipiamo cosa vedremo nelle prossime puntate!

Uomini e Donne, sfiorata la rissa: la lite degenera, si rischia il peggio

Ieri, martedì 16 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne in studio e come di consueto è il portale Il Vicolo delle News a riportare le anticipazioni. Si è creato in studio un momento di grande caos: è dovuta intervenire Maria De Filippi! Ma partiamo dall’inizio: tutto è cominciato quando è entrata in studio una nuova ragazza, Federica, interessata a conoscere Armando. Le anticipazioni rivelano che Samantha, la nuova tronista, interpellata dalla conduttrice per dire la sua sul Cavaliere napoletano, usa parole che fanno stizzire Armando. La nuova tronista non ha un’opinione positiva su Incarnato, il quale le dà della maleducata.

Interviene Gianni per difendere la tronista e da quel momento è partita un’accesa discussione: il peggio è arrivato quando è entrato nella lite anche Riccardo Guarnieri. Armando ne ha avute anche per lui a causa di alcuni apprezzamenti fatti verso la nuova ragazza: iniziano così a litigare anche i due Cavalieri del Trono over. Armando infuriato decide così di uscire dallo studio urlando: non è sfuggita però una frase pronunciata prima di uscire. Si tratta di una provocazione al Guarnieri il quale, infastidito, si è alzato per raggiungerlo dietro le quinte. Maria De Filippi ha trattenuto Riccardo per evitare che uno scontro verbale sfociasse in un eventuale rissa.