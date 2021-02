Nel corso della puntata de Le Iene di Martedì 16 Febbraio, Alessia Marcuzzi ha indossato dei sandali super cool: il loro prezzo.

Una delle protagoniste indiscusse di Mediaset torna alla ribalta. Alessia Marcuzzi riprende il comando delle Iene Show insieme all’amico e collega Nicola Savino. La Bella bionda, tornata in perfetta forma dall’ultima trasmissione condotta, temptation Island, è pronta a condurre la nuova edizione di uno dei più popolari programmi di intrattenimento e attualità trasmessi su Italia Uno. Il suo ritorno è stato sicuramente esplosivo con un look total black perfetto per l’occasione. Più che Iena, la bella conduttrice, sembrava una perfetta pantera. Tutto puntato sulla Marcuzzi, sia gli sguardi che i riflettori e non sono mancati di certo i commenti che l’hanno idolatrata per il suo look più glamour che mai e un accessorio mozzafiato. Stiamo parlando proprio dei suoi sandali. Ecco, volete sapere il loro prezzo?

Alessia Marcuzzi, i sandali sfoggiati a Le Iene catturano il web: il prezzo

Ha fatto parlare di nuovo di sé la Marcuzzi con il suo ritorno in tv. La bella bionda dalle gambe chilometriche non ha deluso neanche stavolta in fatto di stile e moda del momento. Alessia, infatti, ha aperto la trasmissione con un look da capogiro super rock e “aggressive” il quale ha creato un contrasto formidabile col biondo della sua chioma. Il suo abito corto e super sexy ha confermato il suo stile da bionda sbarazzina. Ma ciò che ha colpito i telespettatori è stato un accessorio in particolare. I sandali a schiava in coordinato, alti fino al ginocchio con un super tacco l spillo che ha fatto innamorare i suoi follower. Sono stati tanti, infatti, a complimentarsi con la conduttrice. Di certo Alessia non ha abbandonato l’aspetto Luxury. Sono stati in molti a chiedersi a quale stilista appartenessero quei sandali mozzafiato, ma soprattutto la domanda è stata: Qual è il loro prezzo? Stiamo parlando dei Roxanne firmati Dsquared2 e il loro prezzo, da quanto si legge su Fanpage, si aggira sui €900.

Un dettaglio di lusso che ha contribuito a far parlare di sé. E ora siamo tutti curiosi di quale look sfoggerà nella seconda puntata delle Iene. Continuerà con il Dark mood o indosserà qualcosa di più sobrio? Lo scopriremo insieme Martedì 23 Febbraio su Italia Uno.