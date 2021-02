Cosa bolle in pentola per la prossima puntata di Domenica In in onda il 21 febbraio: in studio grandi nomi del cinema e della musica.

Domenica 21 febbraio Mara Venier ci terrà di nuovo compagnia in quella che sarà la ventiquattresima puntata di Domenica In, storico appuntamento di Rai 1. Sarà una puntata imperdibile, con ospiti molto amati dal pubblico che ci regaleranno intense emozioni. Non saranno meno attraenti gli argomenti trattati, alcuni molto seri, altri divertenti, ma tutti adatti a far trascorrere un pomeriggio in totale relax e armonia. Mara si conferma da sempre la regina della domenica: nessuno più adatto di lei in quel ruolo, capace com’è di tenere incollati milioni e milioni di telespettatori davanti alla tv ogni settimana. Vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci per questa prossima puntata.

Domenica In 21 febbraio, gli ospiti della ventiquattresima puntata

Come accade ormai da circa un anno, la prima parte della trasmissione sarà dedicata alla situazione sanitaria determinata dal Covid-19. Purtroppo, con le varianti che ultimamente si sono diffuse, l’argomento non smette di essere preoccupante e al centro dell’attenzione. Ad aiutare il pubblico a comprendere meglio cosa sta accadendo, ogni settimana la Venier ospita illustri virologi ed infettivologi. Domenica troveremo il Professor Matteo Bassetti, il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia, e il direttore del Giornale Alessandro Sallusti. Fortunatamente non mancheranno pagine più leggere, con personaggi dello spettacolo molto amati e attesi dai telespettatori. Mara accoglierà in studio importanti attrici come Ornella Muti, Luisa Ranieri, Chiara Francini e Laura Chiatti, oltre al celebre attore, regista e sceneggiatore Carlo Verdone. Ma non è finita qui: avremo anche un gradito ritorno, il vincitore di una delle ultime edizioni di Sanremo, Mahmood, trionfatore della kermesse nel 2019 con il brano ‘Soldi’.

Infine, un personaggio amatissimo che con la sua imitazione di Barbara D’Urso ha conquistato tutti: stiamo parlando di Vincenzo De Lucia, che di sicuro porterà in studio tante risate. Non perdetevi quindi il ventiquattresimo appuntamento con Domenica in, alle ore 14 su Rai 1.