Gianluca Ginoble è uno degli artisti del trio ‘Il Volo’, ma avete mai visto sua madre? E’ bellissima, e giovanissima: quanta bellezza!

Il Volo è un gruppo musicale italiano che vede protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il loro repertorio è più vicino alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile ed arrangiamenti moderni, e brani pop in chiave classica. Ricorderemo certamente la loro partecipazione al Festiva di Sanremo 2015, che ha visto il loro trionfo con il brano Grande amore; con il medesimo pezzo hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2015, classificandosi al terzo posto. Un vero e proprio successo, e non poteva essere diversamente, dato che parliamo di un trio dal talento portentoso. Ma soffermiamoci al momento su Gianluca Ginoble, è lui il baritono dell’amatissimo gruppo. L’artista sui social è seguitissimo, e proprio qui, non è passata inosservata una particolare foto insieme a sua madre: l’avete mai vista? Non ci sono parole per descrivere la bellezza!

Gianluca Ginoble de ‘Il Volo’, avete mai visto sua madre? Insieme sono bellissimi!

Come abbiamo riportato, Gianluca Ginoble è il baritono del famoso e amato trio ‘Il Volo’. Insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto, hanno conquistato le classifiche musicali. Un talento che è stato fortemente apprezzato al Festival Di Sanremo, che nel 2015 li ha visti trionfare tra gli altri eccellenti big in gara. Il brano Grande Amore destò un incredibile successo, tanto che il pubblico contornò la performance con infiniti abbracci. Parlando di Gianluca Ginoble, ebbene, sappiamo che riscontra un certo seguito, e anche sui social, il suo profilo instagram è seguitissimo, contando ben oltre i 600 mila follower. Proprio qui, non è passato inosservato uno scatto con sua madre, l’avete mai vista? Insieme sono meravigliosi. E osservando la foto, possiamo ammirare il medesimo sorriso stampato sul viso, anche se i colori sono diversi.

E’ evidente l’amore tra mamma e figlio, coronato da una forte stretta, per scattare l’immagine che poi è stata pubblicata. Ovviamente, molti utenti hanno espresso l’entusiasmo provato, apportando in basso, nei commenti, con meravigliose parole, la bellezza di entrambi, e l’incanto che emana la foto. Insieme, sono davvero bellissimi, non trovate?