Riconoscete questa bellissima bambina, è stata una Miss ed oggi è una celebre attrice: la somiglianza è davvero eccezionale ed impressionante!

Bellissima già da bambina, infatti è stata una Miss: oggi è un’attrice famosa e molto apprezzata, riuscite a riconoscerla? Iniziamo col dire che la vedremo stasera, 18 Febbraio, in tv. Fa parte del cast di una serie molto amata dal pubblico. Originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, nel corso della sua carriera è stata anche modella. L’abbiamo vista in moltissimi format famosissimi. Nel 2003 ha conquistato il titolo di Miss Italia e ad incoronarla è stata Claudia Cardinale. Adesso l’avete riconosciuta? Possiamo aggiungere che è seguitissima sui social, ha infatti un profilo Instagram che conta oltre un milione di follower! Oltre ad essere una donna in carriera e di grande successo è anche una splendida mamma: nel 2016 è nata la sua prima figlia.

Chi è questa bambina, oggi attrice ed ex Miss di bellezza?

Quegli occhi sono inconfondibili e lo stesso si può dire del suo sorriso. Stiamo parlando della meravigliosa Francesca Chillemi! Qualche tempo era spuntato uno scatto, tramite Instagram, che la ritraeva proprio nel corso della sua partecipazione a Miss Italia. La splendida attrice, infatti, ama tenersi in contatto con i fan e il pubblico. Francesca Chillemi ha esordito giovanissima e ha raggiunto un grande successo. Ha preso parte a fiction molto amate, come “Un medico in famiglia”, “Carabinieri”, “Il Commissario Montalbano”. Non solo! Abbiamo avuto modo di ammirarla anche al cinema, in film come “Cado dalle Nubi” e “Natale da chef”. Infinte, la talentuosa interprete ha partecipato anche a diversi programmi televisivi. Dopo una relazione con Francesco Scianna, Francesca Chillemi si è legata sentimentalmente a Stefano Rosso con cui ha avuto una meravigliosa bambina. Avevate capito che era lei la bambina della foto? Eccola oggi, in tutto il suo splendore.

La somiglianza con oggi è davvero innegabile: Francesca Chillemi è sempre stata una vera meraviglia. Pronti a seguire una nuova puntata di “Che Dio ci aiuti?”?