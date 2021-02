Cambio look drastico: il famosissimo cantante di fama mondiale ha deciso di cambiare totalmente il suo colore di capelli. Date un’occhiata al nuovo post pubblicato su Instagram.

Riesce sempre a far parlare di sé la superstar colombiana: vincitore di un Latin Grammy Award su 9 nomination, ha venduto 18 milioni di copie in tutto il mondo, tra singoli ed album. Beh, avete capito di chi stiamo parlando? Maluma! Juan Luis Londono Arias, conosciuto come Maluma, è uno degli artisti di maggior successo nel mondo della musica latina. I suoi singoli hanno scalato le classifiche in tutto il mondo: chi è che non ha mai ballato sul ritmo delle sue hit? Proprio nelle ultime settimane ha incuriosito tutti i suoi fan: con un post pubblicato sul suo canale Instagram ha spiazzato tutti! E’ spuntata sui social un’immagine di sé mentre bacia una pancia: in tantissimi hanno pensato che quello era un annuncio da cicogna in arrivo! Non è stato così, non sta per nascere un baby Maluma: quel #7DJ scritto su una pancia era il nome del suo nuovo album con 7 inediti accompagnati da 7 video! Proprio negli ultimi minuti ha attirato di nuovo l’attenzione: guardate come ha deciso di cambiare look!

Drastico cambio look: il famosissimo cantante ha deciso di tingersi i capelli!

Maluma ha deciso di cambiare drasticamente il suo look. Il famosissimo cantante di fama mondiale ha pubblicato pochi minuti fa un nuovo post sul suo canale Instagram. Maluma ha deciso di tingersi i capelli…di rosa! Il total pink ha fatto comunque girare la testa a tutte le sue fan che hanno commentato con complimenti e cuoricini. Date un’occhiata qui al nuovo look del cantante latino:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MALUMA (@maluma)

Ma non è affatto la prima volta che l’artista colombiano cambia il suo look: dal suo stesso profilo Instagram possiamo notare, tra le foto, i suoi cambio colore. Azzurri, bianchi, biondi, castani…l’artista non smette mai di regalare sorprese ai suoi fan!