I due amatissimi attori sono diventati genitori per la prima volta: fiocco azzurro per la splendida coppia.

Una notizia meravigliosa per l’amatissima coppia, nata sul set di una delle serie tv più seguite di sempre. Kit Harington e Rose Leslie sono diventati genitori per la prima volta! I fan di Game of Thrones non possono che gioire per la coppia, nata proprio durante le riprese dell’amatissima serie, nella quale hanno interpretato Jon Snow e la bruta Ygritte. Anche in Got, i due hanno formato una coppia, tra le più amate dai fan: per loro, però, niente lieto fine, dato che il personaggio interpretato da Rose ha perso la vita durante una battaglia. Nella vita reale, però, il lieto fine c’è eccome: dopo il matrimonio da sogno in Scozia nel giugno del 2018, arriva il fiocco azzurro per la bellissima coppia. Il nome del bimbo? Ancora top secret!

Chi non ha sognato con il tormentato e passionale amore di Jon Snow e Ygritte ne Il trono di Spade? Ebbene, forse non tutti sanno che i due attori Kit e Rose sono una coppia anche nella vita reale! Una coppia super felice: nelle scorse settimane è nato il primogenito, che è un maschietto. La notizia della nascita è iniziata a trapelare quando sono apparsi alcuni scatti su Page Six, in cui l’attrice si mostra con il piccolo nel marsupio e al loro fianco papà Kit. La conferma è arrivata dal portavoce della coppia che su E! News ha confermato la nascita del piccolo: “È un maschio e sono molto molto felici”. E felicissimi sono anche i numerosissimi fan, che si sono affezionati alla coppia grazie alla loro meravigliosa storia in Game of Thrones.

Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai nostri amatissimi “Jon” e “Ygritte”!