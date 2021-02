Elettra Lamborghini e Alessandra Amoroso, spunta la chat privata tra le due amatissime cantanti: retroscena inaspettato, ecco cosa è successo.

Un siparietto super divertente, quello apparso sui social poche ore fa. Protagoniste dell’episodio due colleghe, amatissime dal pubblico. Parliamo di Elettra Lamborghini e Alessandra Amoroso, due tra le cantanti più amate e seguite del momento. Ebbene, sui profili social delle due star è successo qualcosa di davvero incredibile! Una gaffe di Elettra non è passata affatto inosservata. In molti, tra i followers, lo hanno notato, nonostante la Lamborghini abbia cancellato la story dopo pochissimo. Una chat privata pubblicata dalla Amoroso spiega tutto! Ecco cosa è accaduto!

Elettra Lamborghini e Alessandra Amoroso, spunta la chat privata: “Buon non compleanno lo stesso!”, cosa è successo

“Auguri Tesor”, scrive Elettra Lamborghini come didascalia ad uno scatto in compagnia di Alessandra Amoroso. Uno scatto apparso nelle stories della reagina del twerk, che ha voluto fare gli auguri di compleanno pubblicamente alla sua collega. Tutto bellissimo, se non fosse che ieri non era affatto il compleanno di Alessandra! L’errore è stato subito notato da Elettra, che ha cancellato la story poco dopo. Ma la Amoroso aveva già ricevuto la notifica ed ha anche risposto! Nelle sue stories, l’ex vincitrice di Amici ha postato la conversazione avuta con la sua collega, ammettendo di adorare lei e tutto il suo mondo. Ecco cosa si sono dette:

Eh si, un botta e risposta davvero unico, tra due personaggi amatissimi dai fan. Che non hanno potuto non ridere davanti a questa esilarante scena! E voi, vi eravate accorti della gaffe della simpaticissima Elettra?

Elettra Lamborghini opinionista a L’Isola de famosi

Ed una meravigliosa notizia per i fan della Lamborghini è arrivata proprio nelle ultime ore: con ogni probabilità, Elettra sarà opinionista della nuova edizione de L’Isola dei famosi! Manca l’ufficialità, ma pare proprio che la cantante affiancherà Iva Zanicchi in questo inedito ruolo per lei. Alle due, dovrebbe aggiungersi anche un terzo nome, ancora top secret. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le novità direttamente dall’Honduras: i naufraghi dovrebbero partire il 24 febbraio e la prima puntata del reality dovrebbe andare in onda dal prossimo 11 marzo. Ancora da decidere se andrà in onda due volte a settimana, come per il GF Vip. Ilary Blasi è pronta a tenervi compagnia, e voi?