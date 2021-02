Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni oggi giovedì 18 febbraio 2021: jackpot da capogiro, ecco i numeri vincenti di questa sera.

Benvenuti ad una nuova giornata di estrazioni! Questa sera di giovedì 18 febbraio 2021 si terrà la seconda estrazione settimanale e come sempre, la redazione di Sologossip è pronta a proporvi in diretta i numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto! A partire dalle ore 20 potrete seguire in diretta i numeri estratti: il jackpot ha raggiunto una cifra davvero da capogiro. Parliamo di ben 109 milioni di euro! L’ultima estrazione, ovvero quella di martedì 16 febbraio, ha visto vincitore del Lotto a Lanciano, in provincia di Chieti, dove è stato centrato un terno da ben 28 mila euro. La vincita più alta è stata realizzata a Terni: con un 10 e Lotto un anonimo ha vinto ben 40 mila euro.

Chi è pronto a controllare la schedina e scoprire se è il suo giorno fortunato? Per molti questo gioco è una vera e propria abitudine, per altri invece un piacevole passatempo: c’è chi tenta la sorte spesso e chi invece aspetta di sentirsi i numeri giusti per giocare. Non ci sono regole dinanzi questo gioco: serve solo tanta fortuna! E dunque, chi ha ‘pronosticato’ sei numeri è nel posto giusto per scoprire se quelli scelti fanno parte di una combinazione vincente! Pronti a scoprire se siete voi ad essere i fortunati di questo giovedì 18 febbraio? Siete nel posto giusto: ecco i numeri vincenti.

Superenalotto, Lotto e 10eLotto, estrazioni di oggi Giovedì 18 febbraio: i numeri vincenti in diretta

Pronti a scoprire se questa sera la fortuna ha scelto proprio voi? A partire dalle ore 20 di giovedì 18 febbraio 2021 saranno estratti i numeri vincenti. Si partirà dalle combinazioni delle dieci ruote del Lotto, più quella Nazionale. Poi si passerà alla combinazione vincente del Superenalotto con Numero Jolly e Numero Superstar. Per finire, i numeri del 10 e Lotto, Numero Oro e Doppio Oro. Non resta sapere altro: preparate la vostra schedina e controllate i numeri estratti! Buona fortuna!

Numeri Lotto BARI 81 20 56 41 65

CAGLIARI 64 85 90 71 48

FIRENZE 41 90 78 63 40

GENOVA 40 45 26 76 89

MILANO 72 38 7 83 47

NAPOLI 54 74 12 31 25

PALERMO 3 71 57 74 10

ROMA 47 58 12 34 7

TORINO 79 39 83 65 89

VENEZIA 39 23 42 78 82

NAZIONALE 54 17 12 62 61 2. Numeri del Superenalotto