Federica Panicucci, incidente in cucina: “Una distrazione può essere fatale”, cos’è successo alla conduttrice di Mattino Cinque.

Un dettaglio che non è passato inosservato. In diretta a Mattino Cinque, ieri, Federica Panicucci si è mostrata con le dita di una mano fasciate. I telespettatori non hanno perso tempo a chiedere cosa fosse successo, preoccupati per la conduttrice. Attraverso le sue stories, la Panicucci spiega di aver avuto un incidente domestico. Nello specifico in cucina: Federica ha affettato la griglia dei fuochi per pulire, dimenticando di aver cucinato poco prima. Un‘ustione piuttosto grave, “ho provato un male disumano”. Qualche ora fa, la Panicucci ha riparlato dell’incidente in un post, apparso sul suo profilo. Ecco cosa ha raccontato.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Federica Panicucci, incidente in cucina: “Il peggio è passato”, il post su Instagram

“Oggi sorrido perché il peggio è passato e le mie dita guariscono velocemente. Spesso una distrazione può essere fatale e a me è successo così, lunedì, nella mia cucina di casa…” È quanto ha scritto Federica Panicucci nell’ultimo post condiviso su Instagram. Uno scatto in cui la conduttrice di Mattino Cinque si mostra con le dita fasciate, ma non senza il suo solito sorriso. Un incidente piuttosto grave, quello avvenuto alla Panicucci in cucina, causato da una distrazione che poteva costarle caro. Ecco il post apparso su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Fortunatamente, come scritto nel post, il peggio è passato. Anche grazie al suo compagni Marco Bacini, che sui social ha raccontato di avere aiutato Federica a distanza, al telefono, spiegandole le manovre di primo soccorso. Il post condiviso dalla Panicucci sui social in pochissimo tempo è stato invaso dai likes e i commenti dei fan, che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla conduttrice, in questo momento delicato. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri auguri di una pronta guarigione alla conduttrice. Forza Federica!