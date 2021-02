Fiorella Mannoia appare su instagram con un look completamente stravolto: siamo sicuri, così non l’avete mai vista!

Questa sera, ci sarà un nuovo appuntamento con il mitico show Lui è peggio di me, che vede protagonisti Giorgio Panariello e Marco Giallini. Una seconda puntata che sicuramente conquisterà il pubblico, grazie alle varie performance portate in scena, il divertimento e non solo, è assicurato. Tra gli ospiti, ci sarà anche lei, l’amatissima Fiorella Mannoia, artista dal talento incredibile. Come non amare la sua musica! Proprio tra poche ore, salirà sul palco dei due padroni di casa, ovvero Panariello e Giallini, e ci sorprenderà, come sempre. Fiorella oltre a possedere una voce tanto profonda quanto possente, è anche di una bellezza incredibile, bisogna ammetterlo. Sui social, il suo profilo instagram è seguitissimo, e l’artista ama condividere immagini che riguardano il suo lavoro, ma anche la sua vita privata, nonostante la sua riservatezza. Ebbene, siamo abituati ad ammirarla con il suo solito e meraviglioso look, ma questa volta resterete senza parole: si è mostrata proprio così!

Fiorella Mannoia, look da capogiro su instagram: l’artista si mostra proprio così, incredibile scatto

L’amatissima artista Fiorella Mannoia è senza dubbio una delle cantanti più amate in assoluto. La sua musica ha scalato le classifiche musicali, conquistando tutte le volte il pubblico. La sua voce immerge completamente chi l’ascolta, ed è così possibile volare in emozioni profonde e sorrisi spianati. Proprio questa sera, sarà tra gli ospiti del mitico show ‘Lui è peggio di me‘, in onda su rai 3, con uno scoppiettante secondo appuntamento. Sicuramente, la cantante ammalierà i telespettatori con la sua musica. E’ bellissima, dobbiamo dirlo a gran voce: ma l’avete mai vista con un look completamente diverso? Ebbene, sul suo profilo instagram, è spuntata una meravigliosa foto in cui appare con un aspetto stravolto. Siamo abituati a vederla con i suoi riccioli rossi, passionale lei e prorompente. Ecco, questa volta si è mostrata totalmente diversa, con i suoi lucenti capelli rossi, ma semplicemente liscia. Anche con un look ‘stravolto’, è bellissima, non credete? Ma non si tratta di uno scatto recente, infatti, la data di pubblicazione risale al 2015.

Non ci sono parole per descrivere la bellezza di questa fortissima artista; un’avvenenza che accompagna non solo il suo aspetto, ma la sua stessa arte. Fiorella Mannoia è un vulcano di energia e di profondità!