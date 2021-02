GF Vip, Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: “Tutto calcolato”, volano parole dure tra le due concorrenti del reality.

Manca sempre meno al gran finale del GF Vip 5. Lunedì 1 marzo andrà in onda l’ultima puntata del reality show di Canale 5, che sta tenendo compagnia al pubblico da settembre. E quando il gioco si fa duro, i concorrenti iniziano a giocare davvero. Tra strategie, alleanze e discussioni, il clima in casa è piuttosto acceso. A scontrarsi maggiormente al termine della scorsa puntata sono state due grandi amiche di questa edizione, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La prima non ha apprezzato alcuni comportamenti della sua amica, a partire dal fatto che Rosalinda non l’ha coinvolta, secondo Dayane, nell’inizio della sua storia con Andrea Zenga. La brasiliana non ha gradito che l’amica ha preferito confidarsi con altre persone anziché con lei, ma non è tutto. Quando Rosalinda ha nominato Giulia Salemi, Dayane si è apertamente schierata con la Cannavò, accusandola di preferire il gioco alle amicizie. Tra le due, nelle scorse ore, c’è stato anche un abbraccio, ma la pace sembra ancora lontana. Sapete cosa ha detto Dayane a Rosalinda in una chiacchierata in veranda ieri sera? Vi raccontiamo tutto.

GF Vip, Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: la storia con Zenga è strategia?

A pochissimi giorni dalla fine, è nata una nuova coppia al GF Vip. Dopo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, pare proprio che anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga siano sempre più vicini. Sta per nascere un amore? È presto per dirlo, ma non tutti credono a questo sentimento. A mettere in dubbio il flirt tra i due concorrenti è stata proprio Dayane Mello, una delle amiche più strette di Rosalinda in casa. Negli ultimi giorni, le due concorrenti si sono allontanate un bel po’ e, nonostante l’abbraccio per riappacificarsi, le cose non sembrano essere tornate come prima. E lo dimostra anche il discorso fatto dalla Mello ieri sera, quando, davanti ai diretti interessati, mette in dubbio la loro storia. Per Dayane, la coppia funziona di più in termini di gioco rispetto ad un’amicizia e quella di Rosalinda e Andrea Zenga potrebbe essere una strategia per “far sognare i fan” e, di conseguenza, avere più clip in puntata. Ecco il suo discorso, riportato da un utente su Twitter:

D: “Ma va ormai conta solo la storia d’amore, mica l’amicizia e cagate varie? È vero, hanno mai fatto qualcosa sulla nostra amicizia? Mai.

Bisogna spingere, mancano 12 giorni: bisogna far sognare la gente”

“è strategia?”

D: “eh chi lo Sa!”

DA YA NE 👑#gfvip #dmvip #exrosmello pic.twitter.com/ZbLHCCKWOu — posso dirtelo? (@edoruta) February 18, 2021



Un discorso col quale Rosalinda non sembra essere assolutamente d’accordo! La distanza tra le due sembra aumentare sempre di più. È davvero la fine delle Rosmello o le due amiche faranno pace? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata della tv!