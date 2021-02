GF Vip, Rosalinda Cannavò crolla improvvisamente in lacrime: “Voglio andare a casa”, cos’è successo.

Giorni altalenanti questi trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La finale è vicina, e i concorrenti, a quanto pare, avvertono prepotente la pressione, dopo mesi vissuti all’interno della casa più spiata d’Italia. L’atmosfera è sempre animata da continui colpi di scena. Nelle ultime settimane a destare grande attenzione, è stata la squalifica di Alda D’Eusanio. La giornalista, dopo le sue reiterate affermazioni, rivolte in particolare al compagno di Laura Pausini, ha dovuto abbandonare il gioco. Dopo alcuni giorni sono arrivate le sue scuse, rivolte, alla cantante. Ma nuove sorprese hanno toccato il GF Vip. Ormai è noto, è scattato il bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Un legame che ha visto però l’allontanamento da un altro rapporto già formato, ossia quello della bella attrice con Dayane Mello. Tra le due concorrenti, da alcuni giorni, sono sorte varie incomprensioni, fino ad una spaccatura. Da pochissimo, Rosalinda è crollata.

GF Vip, Rosalinda in crisi, scoppia in lacrime: “Voglio andare via”, forte momento di sconforto

Sono momenti difficili questi vissuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo la puntata di lunedì 15 febbraio, sono accaduti dei veri colpi di scena. Come sappiamo, c’è stato un allontanamento tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello; le due donne, fin dall’inizio, si sono mostrate molto amiche, ma qualcosa, adesso è crollato. In seguito alla puntata, la modella ha deciso di cambiare stanza, e al fianco di Rosalinda abbiamo ritrovato Andrea Zenga, e colpo di scena, fra i due è scattato un passionale bacio. A quanto pare, la Mello ha saputo di questo forte avvicinamento soltanto da poche ore, e ha ribadito il fatto di non aver saputo la notizia dalla Cannavò. Dayane è rimasta molto delusa, e tra le due, è così nato uno scontro a distanza, già avviato nei giorni precedenti, a causa delle forti incomprensioni. Proprio da pochissimo, Rosalinda è crollata in una profonda crisi: “Non ce la faccio più, tutto ha un limite, sono stanca, è una situazione difficile, voglio andare a casa. E’ colpa mia”, ha affermato l’attrice (Com’è QUI possibile vedere).

I suoi compagni di avventura, in particolare, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zenga, e Andrea Zelletta, hanno mostrato la vicinanza alla ragazza, cercando di sostenerla, ed appoggiarla, fino a riportarle il sorriso sulle labbra, prendendola in giro giocosamente. La situazione creatasi ha portato alla crisi di Rosalinda, che ha così avuto un forte sfogo, crollando in pianto.