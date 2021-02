GF Vip, salta tutto, cosa sta accadendo da qualche ora: è caos sul web dopo il sorgere del problema.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un incredibile seguito, dato che i telespettatori sono sempre più presi da quanto accade all’interno della casa più spiata d’Italia. Sono all’ordine del giorno i colpi di scena, fra scontri improvvisi e momenti di forte tenerezza. A destare grande attenzione proprio in questi ultimi giorni è stato il legame sorto tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Dopo un primo avvicinamento, infatti, è scoppiata la passione, esattamente in seguito alla puntata di lunedì 15 febbraio, il tutto avvenuto durante la notte. Un bacio che ha letteralmente fatto impazzire il web. Come ormai è noto, nella puntata appena trascorsa è stato eletto il terzo finalista, ovvero Tommaso Zorzi, ed è stato aperto un nuovo televoto, che vede scontrarsi Stefania Orlando e Giulia Salemi. In queste ore, però, è caos, dato che molti utenti, su twitter hanno lamentato il sorgere di un problema: ecco cosa sta accadendo.

GF Vip, cosa sta accadendo da alcune ore: salta tutto, sul web è caos

Quest’edizione del Grande Fratello Vip è un continuo sorprendere, dato che l’atmosfera in casa è animata da colpi di scena incredibili. Purtroppo, in queste ultime settimane, la notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha causato un dolore in tutta la casa, e anche i telespettatori si sono stretti alla modella. La concorrente ha deciso di restare e poter così ricevere l’affetto dei suoi compagni di avventura. Il reality è andato avanti, e negli ultimi giorni ci sono state vere e proprie sorprese, a cominciare dal bacio scattato tra Rosalinda e Andrea Zenga. I due sembra non si nascondino più e spesso sono avvezzi a scambiarsi carezze e sorrisi. La puntata di lunedì ha portato al televoto Stefania Orlando e Giulia Salemi. Tra le due, una sola verrà salvata, e la scelta del pubblico sarà annunciata venerdì 19 febbraio in puntata. Purtroppo, però, da alcune ore è caos sul web. Infatti, gli utenti, attraverso vari tweet, stanno lamentando il fatto che l’applicazione mediaset play per votare tra le due concorrenti, è bloccata.

A quanto pare, si tratta di un problema che va avanti da un po’. I fan del programma hanno commentato l’accaduto ripetutamente. Siamo certi che il Grande Fratello Vip sta cercando di risolvere tale inconveniente e ripristinare la situazione.