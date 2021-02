GF Vip, televoto sospeso: clamorosa novità, l’annuncio è appena arrivato

GF Vip, televoto sospeso da ore: clamorosa novità, l’annuncio è appena arrivato; ecco cosa è successo.

Attimi di vero caos, quelli che stanno vivendo i telespettatori del GF Vip nelle ultime ore. Da ieri sera, infatti, il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è stato temporaneamente sospeso: non è stato possibile votare né attraverso l’app né attraverso il sito ufficiale del reality. L’unica modalità consentita, seppur con interruzioni, è quella degli sms, che però è a pagamento. Qual è il motivo? Per tutto il corso della giornata di oggi sul sito è apparsa la scritta “televoto temporaneamente sospeso per problemi tecnici”. Qualcosa, però, nelle ultime ore è cambiato. Ecco cosa è successo e cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

GF Vip, clamorosa novità: il televoto è sospeso definitivamente?

Perché il televoto è stato sospeso? È la domanda che i telespettatori del GF Vip si stanno chiedendo ormai da tante ore. Il motivo non è stato ancora chiarito, ma in una diretta a Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha dichiarato che scopriremo tutto durante la puntata di domani sera. A questo punto i fan si chiedono: il televoto resterà bloccato anche domani? Non possiamo saperlo, ma, nelle ultime ore, i fan hanno notato un’importante novità. Nell’avviso del GF Vip è stato eliminato l’avverbio “temporaneamente”, e il televoto è definito sospeso per motivi tecnici. Sarà questa la decisione definitiva del GF?

Alcuni utenti sui social, intanto, fanno notate che anche la votazione tramite sms sembra essere bloccata. Il televoto sarà definitivamente sospeso? Non ci resta che attendere la puntata di domani per scoprire definitivamente cosa accadrà, se il televoto sarà definitivamente annullato o se una tra Stefania e Giulia dovrà abbandonare la casa proprio a un passo dalla finale.

Provvedimento disciplinare in arrivo per un concorrente?

Nella diretta di Casa Chi, con Gabriele Parpiglia c’era anche Sonia Lorenzini. L’ex gieffina ha avanzato l’ipotesi secondo cui il blocco del televoto possa dipendere da un eventuale provvedimento nei confronti di un concorrente. Nelle scorse ore, infatti, una frase di Samantha De Grenet non è piaciuta al pubblico, che ha chiesto la squalifica. Che ci sia questo dietro l’improvvisa sospensione dei voti? Non ci resta che attendere la puntata di domani sera per scoprire tutte le novità.