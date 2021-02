Guenda Goria lancia una sfida agli haters: “Evolvetevi!”, la replica arriva sui social dell’ex concorrente del GF Vip.

Manca poco alla finale del GF Vip 5. Un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena, che si concluderà lunedì 1 marzo 2021. E tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è senza dubbio lei, Guenda Goria, per molti la vincitrice morale del reality. E da qualche giorno l’ex gieffina si è ricongiunta con la mamma Maria Teresa Ruta, eliminata a sorpresa a pochi giorni dalla finale. Nelle ultime ore, però, Guenda ha dovuto fare i con le critiche, infondate, di una parte del telespettatori del reality, che la accusano di non aver sostenuto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Addirittura, c’è chi ha pensato che la Goria incitasse i suoi seguaci a votare contro di loro. Stanca dei continui attacchi, Guenda ha deciso di mettere le cose in chiaro.

Guenda Goria si difende dalle critiche e lancia una sfida agli haters

“Io non incito nessuno a fare niente. Io votavo per mamma. Naturalmente Stefania è una mia grande amica e spero che la nostra amicizia si possa rinsaldare una volta uscita da questo gioco, perché è un gioco.” Con queste parole, Guenda Goria ci tiene a precisare non voler indirizzare i suoi followers a votare per nessuno. Nelle scorse ore, infatti, Guenda aveva postato una story riguardante Giulia Salemi, al televoto proprio contro Stefania, ma senza doppi fini. Dopo le belle parole per Stefania, Guenda spezza una lancia anche a favore anche della Salemi, sottolineando di non aver gradito la nomination collettiva contro di lei. “ Votate chi volete. Quello che non avete capito è che voi a volte tifate per i vostri beniamini, contro le altre persone che sono amiche dei vostri beniamini. Io capisco il tifo da stadio, ma veramente è una cosa che non fa per me!“, conclude Guenda nelle stories di Instagram. E, anche su Twitter, la bellissima Goria ha deciso di mettere i puntini sulle “i”, lanciando una vera e propria sfida agli haters:

Parole forti, quelle di Guenda, che con la sua solita eleganza mette a tacere le critiche. E tra i commenti apparsi sotto un tweet della Goria, è apparso anche quello di Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando.

Un messaggio di stima e affetto, quello che Simone ha lasciato a Guenda, che sottolinea come, a gioco terminato, le vere amicizie proseguiranno, al di là del “tifo” dei vari fandom.