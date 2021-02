I Soliti Ignoti, imbarazzo in studio: “Che hai detto?”, Amadeus spiazzato; ecco cosa è successo durante la puntata di ieri sera.

Ieri sera, mercoledì 17 febbraio 2021, è andata in onda una nuova puntata de I soliti ignoti. Una puntata speciale, durata fino alle 22 e 30, con un concorrente vip, Alba Parietti, che ha giocato con l’obiettivo di donare il montepremi all’ospedale Spallanzani. Una puntata come sempre ricca di divertimento e di ospiti, tra cui anche lui, il mago Raffaello. Non è la prima volta che lo vediamo nel quiz di Rai Uno: i suoi trucchi e le sue battute divertono tantissimo il pubblico. Nel corso della puntata di ieri, però, qualcosa sembra essere andato storto. Una battuta del mago, infatti, non sarebbe stata compresa dal conduttore Amadeus, che si è mostrato sbalordito: attimi di imbarazzo in studio. Curiosi di scoprire qual è questa battuta? Vi sveliamo tutto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

I Soliti Ignoti, imbarazzo in studio: “Che hai detto?”, Amadeus non comprende la battuta dell’ospite

A tutti noi capita di non capire alcune battute e, a quanto pare, è successo anche ad Amadeus. Nel corso della puntata de I soliti idioti di ieri sera, il mago Raffaello ha allietato i telespettatori con i suoi trucchi di magia e i suoi divertenti giochi di parole. Una sua battuta, però, ha lasciato di stucco Amadeus, che sembra proprio non averla compresa. “Quando incontrate uno spagnolo triste, ditegli mucho. Per lui significa molto.” Una battuta che fa riferimento alla traduzione del termine “mucho”, ma che non tutti hanno compreso subito. Amadeus, infatti, è apparso piuttosto spiazzato: “Non ho capito, cosa hai detto…”. E, anche su Twitter, vari telespettatori durante la puntata hanno chiesto il significato della battuta. “Pensa che a me questa battuta piaceva tanto”, commenta ironicamente il mago. Che, in ogni caso, ha divertito tantissimo il pubblico. A tal punto che, su Twitter, in molti hanno lanciato un appello importante: Mago Raffaello al Festival di Sanremo 2021! Amadeus ci farà un pensierino? Staremo a vedere!

Nel frattempo, manca sempre meno alla nuova attesissima edizione del Festival, che si terrà dal 2 al 6 marzo. 26 i big in gara, tantissimi super ospiti ed emozioni a non finire. Chi come noi non vede l’ora di seguire la famosissima kermesse?