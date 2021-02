Una foto da togliere il fiato quella di Irene Ferri: “Reperti”, l’avevate mai vista così? Lo scatto che ha conquistato i fan, davvero uno splendore!

Una foto da togliere il fiato, quella di Irene Ferri: “Reperti”, l’avevate mai vista così? La meravigliosa attrice, che al momento stiamo seguendo in “Che Dio ci aiuti”, è nata a Roma nel 1972. Il suo esordio nello spettacolo arriva con la conduzione di “A tutto Disney” e, intanto, prosegue gli studi di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia nella sua città natale. Dedicatasi al cinema, al teatro e alla televisione, prende parte a numerose fiction molto note del panorama nostrano. Molto attiva anche sui social, Irene Ferri ha un profilo Instagram seguito da quasi centomila follower dove pubblica scatti di vita quotidiana e lavorativa. Proprio tramite la celebre app ha condiviso, qualche tempo fa, uno scatto da togliere il fiato: tutti i dettagli.

Irene Ferri, la foto da togliere il fiato: una vera bellezza!

Che sia una donna bellissima è indubbio. Irene Ferri è una persona di gran classe e dotata di un fascino davvero eccezionale. Forse non tutti sanno che qualche anno fa, la splendida attrice è stata protagonista di uno scontro con un edicolante per cui è dovuta recarsi anche in ospedale. Carattere deciso, ma anche grande sensibilità e simpatia, Irene Ferri è un’interprete talentuosa e dalla grande forza espressiva. Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, l’attrice ha pubblicato una foto che lascia davvero senza parole. Uno scatto che risale al suo passato e la immortala in tutto il suo splendore. “Reperti” ha scritto, in allegato all’immagine, aggiungendo, simpaticamente “Quando non esistevano i selfie“. Una foto da togliere il fiato che ha ricevuto una valanga di complimenti. Ve la mostriamo di seguito.

Davvero una bellezza straordinaria, non trovate? Irene Ferri era ed è davvero splendida, come se il tempo non fosse mai passato. L’avevate mai vista così? Un tripudio di fascino ed eleganza!