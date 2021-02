La splendida Juliana Moreira comunica ai suoi fan su Instagram la sua decisione su qualcosa che per molti è ancora un tema scottante.

Oggi moltissime donne ricorrono ad interventi di mastoplastica additiva, ma Juliana Moreira va decisamente controcorrente. La splendida brasiliana, icona di bellezza per il suo fisico statuario e le sue forme prorompenti, ha preso una decisione molto importante al riguardo condividendo con i fan i suoi pensieri su Instagram. L’ex velina di Striscia la notizia, moglie dell’inviato Edoardo Stoppa, ha fatto sapere che ridurrà il seno. In un video pubblicato su Instagram in cui è in auto insieme al marito, ha spiegato le motivazioni di questa scelta. “Sono sicura che ci saranno tante mamme come me che magari non trovano il coraggio di farlo a causa di un tabù, ma io credo che, se una cosa del tuo corpo non ti piace e ti fa soffrire, va cambiata”, spiega sul popolare social network.

Juliana Moreira, i motivi della sua decisione: il racconto della showgirl

“In sud America per noi è una cosa normale. Non è un tabù dire che non convivi bene con una parte del tuo corpo. In Italia invece sembra una cosa incredibile”, dice la Moreira. La showgirl ha confessato di essersi già sottoposta a questo tipo di intervento in passato: “Io lo avevo già ridotto in passato, qualcuno se ne era già accorto. Il mio problema è che continua a crescere. Questo mi crea problemi, come dolori alla schiena”. Il problema si è acuito inoltre con la nascita dei figli Lua Sophie e Sol Gabriel: “Dopo l’allattamento di Lua mi sentivo a disagio. Ha spiegato poi di far parte di quel 5% delle donne per le quali con l’età il problema peggiora, anziché diminuire. Ora comunque Juliana ha scelto di proseguire nella sua decisione, supportata dal suo medico di fiducia: “Ho conosciuto il mio medico, che è diventato un amico e che mi conosce da nove anni, ed ho deciso di fidarmi di lui”.

Facciamo il nostro in bocca al lupo alla bellissima Juliana!