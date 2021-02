Triste notizia per il mondo del cinema: è morto l’attore Christopher Pennock, celebre interprete di serie famose come General Hospital.

Il tristissimo annuncio è arrivato sulla pagina Facebook di Dark Shadows News: Christopher Pennock è morto, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del cinema. Oltre a General Hospital, aveva fatto parte del cast di Dark Shadows, altra celebre serie americana. Di religione buddista, Pennock era sposato con Lynn Dunn Pennock. La donna ha dichiarato: “È passato alla pura terra di Dewachen con completa illuminazione, lasciando dietro di sé solo un corpo arcobaleno”. Affranto dalla dolorosa perdita, il collega dell’attore che con lui era nel cast di Dark Shadows. Sul suo blog, la dedica all’amico scomparso: “Chris era un amante del divertimento. Era generoso, gentile e aveva un grande sorriso. Era il tipo di persona di cui questo mondo ha più bisogno. Il suo spirito e la gioia di vivere saranno con me e tutti coloro che sono stati fortunati ad incrociare il suo cammino”.

Christopher Pennock, la straordinaria carriera e il dramma vissuto

Christopher Pennock se ne è andato lo scorso venerdì 12 febbraio all’età di 76 anni. Si era ammalato di melanoma ed era ricoverato in una struttura californiana. Dopo la laurea presso l’American Academy of Dramatic Arts di New York, l’attore ha iniziato la sua carriera nei teatri di Broadway. Durante la messa in scena di ‘A Patriot for Me’ fu notato da Dan Curtis, autore della serie Dark Shadows, serie a cui lavorò in oltre centoventi puntate, fino al 1971, interpretando il ruolo di Gabriel Collins. Nel 1978 Pennock entrò nel cast della famosa serie tv “General Hospital” dove vestiva i panni di Mitch Williams, un assistente procuratore distrettuale. Tantissime le serie di cui ha fatto parte, tra cui Melrose Place, Baywatch, Due poliziotti a Palm Beach, Legacy, Dinasty, “Sentieri”, “A-Team”, “Merlose Place”, “Love Boat”, e “Febbre d’amore”.

Christopher Pennock, al secolo Jackson Hole, lascia un grande vuoto nel mondo della recitazione.