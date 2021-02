Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ricorda il doloroso lutto che lo ha colpito dedicando un pensiero al cugino scomparso.

La signora della domenica, Mara Venier, con la sua allegria contagiosa da anni ci tiene compagnia in tv. Sempre solare e sorridente, la bionda conduttrice si distingue per il suo carattere ottimista e positivo. Ovviamente non sono mancati nella sua vita i dolori, ma la Venier è sempre riuscita a rialzarsi e a guardare la vita con un sorriso. Da sempre tra le donne di spettacolo più apprezzate del panorama televisivo italiano, oggi a 70 anni è una donna serena e appagata, nonna di Claudio e Giulio, figli rispettivamente di Paolo ed Elisabetta. Dal 2006 è felicemente sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro. Proprio quest’ultimo ha voluto ricordare su Instagram il cugino scomparso.

Mara Venier, il lutto che ha colpito il marito: “Ci manchi”

Carraro in queste ore ha postato una foto della moglie insieme a suo cugino Albert: evidentemente è trascorso del tempo da questa dolorosa scomparsa perché Nicola scrive ‘Non sai quanto ci manchi’, ad indicare appunto che si tratta di un lutto vissuto già da qualche tempo. Inoltre, ‘Auguroni cugino Albert’ fa pensare che il parente avrebbe compiuto gli anni proprio in data odierna. Una pioggia di like e commenti hanno accompagnato il post. A quanto pare, non solo un parente acquisito per Mara: dall’immagine pubblicata sul popolare social network traspare tutto l’affetto reciproco tra la conduttrice e l’uomo. Un dolore che non svanisce, com’è giusto che sia quando si è provato dell’affetto sincero per una persona. Nicola e Mara sono una coppia molto unita: i due si sono incontrati per la prima volta a Forte dei Marmi ad una cena.

Auguriamo loro tanta felicità ancora per tanti anni.