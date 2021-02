Sapete quali sono i rapporti tra Paolo Bonolis e la sua ex compagna Laura Freddi? C’è stato un gesto che proprio nessuno si aspettava

Paolo Bonolis è uno dei conduttori di maggior successo della televisione italiana. I suoi programmi televisivi hanno sempre riscosso un incredibile successo. Ha condotto svariate trasmissioni per le reti Rai e Mediaset, vantando la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo 2005 e 2009. Insieme al suo amico e collega Luca Laurenti ha formato una delle coppie più amate della televisione italiana. I due lavorano insieme dal 1991. Bonolis, inoltre, risulta essere tra i conduttori più pagati della televisione italiana, insieme a Maria De Filippi e a Gerry Scotti. Il conduttore, secondo fonti raccolte sul web, sarebbe legato a Mediaset con un contratto di circa 10 milioni di euro all’anno.

Paolo Bonolis, in che rapporti è con Laura Freddi

Bonolis è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa Diana Zoeller, da cui ha avuto due figli: Stefano e Martina. Successivamente è stato legato per diversi anni con la showgirl Laura Freddi, conosciuta durante il programma Non è la Rai. La Freddi, in un’intervista a Vanity Fair, dichiarò: “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte”. Il legame sentimentale durò poco, ma oggi tra i due ex c’è un bellissimo rapporto. In occasione del Tennis & Friends di Roma nel 2017, infatti, il conduttore televisivo ha abbracciato e accarezzato il pancione della sua ex, all’epoca incinta del suo compagno Leonardo. Di recente, inoltre, la Freddi ha smentito la presunta rivalità con Sonia Bruganelli, attuale moglie di Bonolis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura freddi Official (@laurafreddiofficial)

Laura Freddi, dopo la storia d’amore con Paolo Bonolis, ha avuto dei flirt con il calciatore Fabio Galante e con il conduttore televisivo Daniele Bossari. Nel 2006 ha sposato Claudio Casavecchia, dal quale si è separata due anni dopo. Attualmente è legata Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale di beach volley italiana. Con lui ha avuto anche una figlia, Ginevra, nata il 3 gennaio del 2018.