Tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo, troviamo La Rappresentante di Lista: storia e curiosità sul gruppo e i suoi componenti.

Il Festival di Sanremo 2021 inizierà tra meno di due settimane: a partire da martedì 2 marzo, Amadeus ci terrà compagnia tutte le sere fino a sabato 6 quando sarà decretato il vincitore di questa edizione. Accanto ad Amadeus, sul palco del celebre Teatro Ariston anche Fiorello. 26 i big in gara, tra cui Arisa, Francesco Renga, Fedez, Orietta Berti, Noemi, Malika Ayane ed altri grandi nomi della musica. Tra questi, una band che val la pena di conoscere a fondo: La Rappresentante di Lista, nato come un duo, è oggi un gruppo formato da 6 componenti. Sul prestigioso palco dell’Ariston, porteranno il brano ‘Amare’. “Parla di noi in primo luogo, di corpi, di comunità, della voglia di rinascere, della voglia di crescere e della necessità di amare”, hanno raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. Scopriamo insieme di chi si tratta e da cosa nasce questo nome così originale.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

La Rappresentante di Lista a Sanremo 2021: sapete perché si chiamano così?

La voce del gruppo è Veronica Lucchesi, originaria di Viareggio, che nel 2011 incontra Dario Mangiaracina (chitarra, basso, synth, sassofono, fisarmonica, voce) di Palermo. L’incontro avviene durante le prove di uno spettacolo teatrale. Dapprima saranno solo loro due a formare il sodalizio scegliendo un nome davvero particolare, appunto, La Rappresentante di Lista. Ma a cosa è dovuta tale scelta? Il motivo di un nome così bizzarro si deve al fatto che per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 sull’energia nucleare, Veronica entrò a far parte come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici.

La Rappresentante di Lista, album pubblicati e curiosità sui componenti

Il 6 marzo 2014 Veronica e Dario pubblicano il loro primo album, (per la) Via di casa. Per presentare il secondo album, Bu Bu Sad, uscito il 4 dicembre 2015, al duo si aggiungono altri componenti: Enrico Lupi (tastiera, synth, tromba) e Marta Cannuscio (batteria elettronica, cori). Alla band nota anche come LRDL, si aggiungeranno poi Erika Lucchesi (chitarra, sassofono, percussioni, cori) e Roberto Calabrese alla batteria. Il 14 dicembre 2018 viene pubblicato il loro terzo album in studio, Go Go Diva. In questa raccolta è contenuto anche il singolo “Questo corpo”. La canzone è stata scelta per far parte della colonna sonora della serie Tv “The New Pope” del regista Paolo Sorrentino. Veronica e Dario si definiscono una “queer pop band”. Nel 2019, il gruppo ha partecipato al celebre concerto del Primo Maggio a Roma. Molti ricorderanno di aver conosciuto Veronica durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo. La ragazza si è esibita insieme al cantante in gara Rancore e al producer Dardust nel brano “Luce (tramonti a nord est)” di Elisa.

Sulla loro partecipazione alla storica kermesse, Veronica e Dario confessano di essere molto emozionati e di non averci creduto fino all’ultimo. “Cerchiamo di non avere aspettative, di tenerci ogni porta aperta e di lasciare spazio allo stupore più assoluto”, spiegano a Tv Sorrisi e Canzoni. In bocca al lupo per la loro avventura sanremese!